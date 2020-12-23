У Львові у «Чорній кам’яниці» відкрили виставку з 750 автентичними експонатами з історії міста.

 

У Львові у «Чорній кам’яниці», що на площі Ринок, 4, почав роботу «Музей історії Львова». Для відвідувачів підготували унікальну історичну виставку, що об’єднала майже 750 автентичних пам’яток з 30 фондових музейних збірок, повідомив директор Львівського історичного музею Роман Чмелик.

 

Фото https://loda.gov.ua

 

«Сьогодні у нас епохальна подія не лише для Львова чи Львівщини, а й для цілої України. Адже не щодня відкривається новий музей, не щодня відкривається музей у відреставрованій пам’ятці архітектури кінця XVI століття. Кілька років тому ми отримали грант посольства Сполучених Штатів. Отримавши 275 тисяч доларів, стільки ж доклали власно зароблених коштів. Ми поставили перед собою амбітне завдання і реалізували його. Музей власної історії є платформою суспільного діалогу», – розповів директор Львівського історичного музею Роман Чмелик на офіційному відкритті у понеділок, 21 грудня.

 

 Фото www.facebook.com/lviv.historical.museum

 

«Кожне місто має музей власної історії. Ми не мали на меті показати історію Львова хронологічно прямолінійно. Натомість ми показали Львів мозаїчно, як багатоконфесійне та багатонаціональне місто, як воно функціонувало протягом віків», – додав Роман Чмелик.

 

Фото www.facebook.com/lviv.historical.museum

 

Автори виставки відмовилися від суто хронологічного підходу до її творення, натомість, зосередилися на темі становлення громадянського суспільства у місті. Одинадцять тематичних зон, присвячених історії славетного міста, розташувалися на трьох поверхах Чорної кам’яниці. На стінах вздовж сходів представлено хронологію Львова. Відлік починається від першої літописної згадки про місто у 1256 році.

 

Фото www.facebook.com/lviv.historical.museum

 

Візуальний ряд експозиції доповнюють світлини, виконані у більшому форматі з оригіналів, що зберігаються у фондах. Для кожного тематичного розділу створено спеціальні мультимедійні кіоски, які містять додаткові відомості про окремі експонати, їхні деталізовані описи, фотографії, карти.

 

  

Фото www.facebook.com/lviv.historical.museum

 

Серед експонатів, наданих Львівським історичим музеєм: символічні ключі від міста, печатки магістрату, інавгураційні ланцюги президента та мера, макет ренесансної ратуші, цехові відзнаки, королівські грамоти, стародруки, продукція монетного двору, роботи знаних скульпторів, малярів, ювелірів, меморіальні речі.

 

Фото www.facebook.com/lviv.historical.museum

 

«Історія Львова вартує того, щоб її відобразити в музеї міста», – зазначив з приводу відкриття експозиції голова Львівського обласного осередку Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Андрій Салюк.

Фото www.facebook.com/lviv.historical.museum

 

«Це справді вишукана експозиція із модельованих сучасних елементів експозиційної культури», – вважає доктор історичних наук, академік НАН України, професор, директор Інституту народознавства НАН України Степан Павлюк.

 

Фото www.facebook.com/lviv.historical.museum

 

«Місія цього музею є науково-дослідна, просвітницька, промоційна. Музей має стати брендом міста Львова, туристичним магнітом», – прокоментував директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз.

23.12.2020

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