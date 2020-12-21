Штаб Трампа подав апеляцію до Верховного суду.

Йдеться про оскарження результатів президентських виборів у Пенсильванії.

Виборчий штаб усе ще чинного американського президента Дональда Трампа подав у неділю, 20 грудня, апеляцію до Верховного суду США з вимогою переглянути підсумки виборів у штаті Пенсильванія. Про це повідомив телеканал Fox News з покликом на заяву представників штабу. На думку прихильників Трампа, Верховний суд Пенсильванії, змінивши процедуру голосування поштою, порушив конституцію і відкрив дорогу маніпуляціям, допустивши до волевиявлення велику кількість нелегальних голосів.

Адвокати Дональда Трампа просять Верховний суд США скасувати зміни, внесені раніше до законів про голосування в штаті Пенсильванія. У позовній заяві зазначається, що внаслідок зазначених змін було «значно ослаблено контроль над запобіганням порушень на виборах, які відбулися 3 листопада». За твердженням команди Трмапа, спостерігачі, зокрема, втратили можливість перевіряти справжність підписів на надісланих поштою бюлетенях.

В опублікованій петиції стверджується: «Зміна закону Верховним судом штату Пенсильванія є порушенням статті II конституції США і рішення у справі “Буш проти Ґора”, яке визначило підсумки виборів 2000 року. Відтак близько 2,6 млн надісланих поштою бюлетенів були оброблені з порушеннями законів». Представники Трампа вважають, що в світлі цього понад 110 тис. бюлетенів у штаті можуть вважатися недійсними.

Виходячи зі сказаного, адвокати Трампа просять Верховний суд США швидко задовольнити апеляцію для того, щоб здійснити заміну електорів від цього штату до шостого січня. Саме цього дня Конґрес має затвердити рішення Колегії електорів про перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

Дональд Трамп продовжує наполягати на тому, що він програв вибори через маніпуляції й обман з боку своїх суперників. Його штаб подав уже понад 50 судових позовів, більшість з яких були відхилені через відсутність доказів.

Нагадаємо, що 14 грудня Колегія електорів віддала 306 голосів за Джо Байдена, якому для перемоги на виборах достатньо було 270 голосів.