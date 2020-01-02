У Брошнів-Осаді створюють Музей депортацій українців.

У селищі Брошнів-Осада на Івано-Франківщині вже 2020 року постане Музей депортації українців. У такий спосіб громада прагне вшанувати пам’ять понад 700 тисяч українців, які були депортовані радянським тоталітарним режимом, – повідомляє сайт Брошнів-Осадської ОТГ.

Про ідею створення музею на базі пересильного табору в Брошнів-Осадівській ОТГ говорять ще з літа 2018 року. Брошнів-Осадська об’єднана територіальна громада стала переможцем конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад, за умовами якого на створення Музею депортацій українців на базі пересильного табору у Брошнів-Осаді мали виділити з обласного бюджету 250 тис. грн та 65 тис. грн з місцевого бюджету ОТГ. Відтак було виготовлено проєктно-кошторисну документацію.

Нещодавно ж депутати громади Брошнів-Осадської ОТГ своїм одностайним рішенням створили КП «Музей депортацій Українців». Його керівником призначили вчителя історії ліцею Ярослава Павляка. А напередодні Нового року відбулася робоча нарада зі створення Музею депортації українців: її учасники визначилися з дизайном закладу, його змістовним і тематичним відтворенням у інтер’єрі й екстер’єрі.

Музей депортацій створюють в одній із перших будівель на території Брошнів-Осади. 2019 року спеціально для цієї мети Брошнів-Осадська ОТГ придбала будівлю в комунальну власність громади. Учасники наради побували у приміщенні будівлі, оглянули всі кімнати. Під час зустрічі розпланували приміщення музею, окреслили план необхідних дій на 2020 рік.

До слова, на тридцять третій сесії обласної ради депутати оголосили 2020-й роком пам’яті депортацій українців у ХХ ст. Голова Брошнів-Осадської ОТГ Назарій Іванів зауважив, що, створивши музей депортацій, громада вшанує пам’ять понад 700 тисяч українців, які були депортовані радянським тоталітарним режимом.

«У рік вшанування пам’яті депортованих українців у ХХ ст. саме музей стане однією з перлин цього процесу. І вже на кінець року зможемо запросити сюди гостей, залучити максимум експонатів, організувати добрий науково-освітній простір, для того, щоб історія працювала, і це місце пам’яті стало просвітницьким центром для української молоді», – зазначив депутат обласної ради, професор, координатор ГО «Поступовий гурт франківців» Сергій Адамович.

Директор новоствореного «Музею депортації українців» Ярослав Павляк розповів, що певні матеріали для музею вже зібрані, також є записи очевидців. Водночас він звернувся до громадськості із закликом долучитися до створення унікального не лише на Прикарпатті, а й загалом в Україні музею.

«Якщо ви знаєте людей, які були виселені, чи володієте певною інформацією, у вас є фото чи інші речі, які належали депортованим родичам чи знайомим, звертайтеся за телефоном 096 445 96 49 (директор музею Ярослав Павляк). Будемо вдячні за ваш внесок у відтворення подій пережитих нашим народом», – зазначив пан Павляк.