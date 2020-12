Відомі джазові виконавці запрошують львів'ян на «Різдвяний Jazz».

У Національному академічному театрі імені Марії Заньковецької у п’ятницю, 25 грудня, відбудеться два концерти відомих джазових виконавців та проєкту ShockolaD «Різдвяний Jazz», повідомили організатори.

Фото https://bigshow.ua

Відомі українські джазові музиканти, лідери проєкту ShockolaD Анастасія Літвінюк та Ігор Гнидин, темпераментний контрабасист Сергій Федорчук, яскрава джазова вокалістка Юлія Швед та неповторний співак із Нігерії Пол Комолафе зберуться разом і зіграють програму світових хітів «Різдвяний Jazz».

У програмі звучатимуть відомі на весь світ «Christmas song», «Jingle bells», «Let it snow», «Silent night», «White Christmas», «Santa baby», «Winter wonderland», «It’s beginning to look a lot like Christmas», «Have yourself a marry little Christmas» та інші.

Слухаючи неперевершені різдвяні хіти, гості відчують атмосферу любові та особливого затишку та долучаться у такий спосіб до сотень і тисяч людей по всьому світу, які у цей вечір святкують Різдво.

Перший концерт запланований на 17:00, другий — на 19:30.