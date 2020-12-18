Статистика нових випадків ковіду впала до показників півторамісячної давнини.

 

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 12 630 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало – 12 866 осіб.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби на інтернет-сторінці РНБО.

 

Статистика захворювань впала до показників початку листопада (середнє за попередні сім днів)

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1658), а також у Запорізькій (1022), Одеській (925) та Київській (922) областях.

 

Найбільше одужань – у Дніпропетровській (1274), Одеській (1096), Київській (991) і Харківській (819) областях.

 

За добу померло 260 людей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 16 256.

 

Офіційно в Україні 366 903 активних випадки хвороби. 

 

Динаміка хвороби: Порівняння минулих семи днів до попередніх

 

18.12.2020

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