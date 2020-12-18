Статистика нових випадків ковіду впала до показників півторамісячної давнини.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 12 630 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало – 12 866 осіб.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби на інтернет-сторінці РНБО.
Статистика захворювань впала до показників початку листопада (середнє за попередні сім днів)
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1658), а також у Запорізькій (1022), Одеській (925) та Київській (922) областях.
Найбільше одужань – у Дніпропетровській (1274), Одеській (1096), Київській (991) і Харківській (819) областях.
За добу померло 260 людей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 16 256.
Офіційно в Україні 366 903 активних випадки хвороби.
Динаміка хвороби: Порівняння минулих семи днів до попередніх
18.12.2020