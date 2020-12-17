Рятувальники провели тренування у катакомбах Тернопілля.

 

У Кременці на Тернопільщині рятувальники провели тренування з порятунку людей з катакомб. Навчання, до якого залучили гідів, представників турфірм та медійників, відбулися в закинутій каменоломні на горі Сичівка, що входить до нацпарку «Кременецькі гори».

 

Фото www.facebook.com/ternotour

 

Протяжність колишньої каменоломні на горі Сичівка – близько 3 кілометрів, повідомила працівниця нацпарку Оксана Тимошенко.

 

Фото www.facebook.com/KREMENETSKIGORY

 

За її словами, чотири роки тому ці каменоломні були визнані безпечними для перебування людей, відтак сюди почали водити групи туристів. Під час організованих екскурсій ніхто не травмувався.

 

Тим часом рятувальники стверджують, що на ризик заблукати наражаються недосвідчені мандрівники, які намагаються пройти підземним лабіринтом без провідника.

 

Фото www.facebook.com/ternotour

 

Рятувальники відтворили сценарій порятунку заблукалої туристки, яка травмувалася і не змогла самотужки вибратися із підземного лабіринту, повідомив начальник рятувального загону Сергій Яворський.

 

«Основна ціль заходу – звернути увагу на дотримання заходів безпеки під час перебування на таких об’єктах, тому що люди їх відвідують стихійно. Можуть туди проникати діти без нагляду дорослих. Це може призвести до неприємних подій», – зазначив він.

 

Фото www.facebook.com/ternotour

 

Сергій Яворський пояснив, що на горі Сичівка є кілька виходів з лабіринту каменоломні, і без надійного провідника у вечірню пору шансів вибратися у людини, яка тут вперше, –  мало.

 

«Якщо ви тут опинитесь без світла, ви звідси не вийдете точно: коли темно на вулиці, не будете бачити, де вихід. Якщо ви відвідуєте підземні об’єкти, ви завжди повинні повідомити когось про те, що хочете зробити таку мандрівку, що різна може статися ситуація. Люди будуть знати і зможуть викликати допомогу», - сказав він.

 

Такі навчання на Тернопільщині проводять регулярно у межах проєкту «Подорожуй безпечно» спільно з управлінням туризму Тернопільської ОДА. Просвітницька робота дає результат: востаннє масштабну операцію з порятунку туриста проводили наприкінці 2009 року.

 

Фото www.facebook.com/ternotour

 

Мандрівник заблукав у печері «Озерна» на Борщівщині, протяжність якої 140 м. За словами речниці пожежно-рятувальної служби Тернопільщини Ірини Крупи, тоді для пошуку чоловіка задіяли майже сто осіб. Рятівна операція тривала три дні.

 

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