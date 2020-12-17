У Трампа істерика, стверджують його підлеглі.

Він заявляє, що не полишить Білого дому в день інавґурації Байдена, хоча, можливо, просто відмовиться від участі в урочистостях 20 січня.

Чинний президент США Дональд Трамп всупереч традиції не бажає добровільно залишати Білий дім в день інавґурації новообраного президента країни Джо Байдена. Про це в четвер, 17 грудня, повідомив телеканал CNN.

За його інформацією, Трамп сказав кільком своїм радникам, що в день інавґурації Байдена 20 січня, відмовиться самостійно вийти з Білого дому, і по східцях його доведеться спускати силою. Деякі співробітники були стурбовані такою заявою, утім вони висловлюють надію, що їхній шеф передумає й не чинитиме перешкод. «Він полишить [Білий дім]. Він просто розлютився», – наводить телеканал слова одного з радників.

Раніше інформаційний портал Axios повідомляв, що Трамп планує 20 січня пропустити всі офіційні церемонії в столиці. Перед самим завершенням своїх повноважень він, нібито планує полетіти з Білого дому гелікоптером, а потім відправитися літаком Air Force One до Флориди. Там він мав би виступити на масштабному мітингу перед своїми прихильниками, де й оголосити про те, що братиме участь у президентських виборах 2024 року. Власне й у Флориді він мав би й оселитися.

За традицією в день інавгурації після закінчення церковної служби майбутні президент і віце-президент приїжджають в Білий дім, де зустрічаються зі своїми попередниками і влаштовують спільне чаювання. Потім вони разом відправляються до урядового комплексу на Капітолійському пагорбі, де обрані президент і віце-президент складають присягу. За всю історію США лише тричі відставні президенти відмовлялися бути присутніми на інавґурації своїх наступників: Джон Адамс 1801 року, Джон Квінсі Адамс 1829 року і Ендрю Джонсон 1869 року.