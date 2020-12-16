ЄУ розробила нову стратегію кібербезпеки.

Вона передбачає мережу оперативних центрів для виявлення кібератак.

 

 

Європейська Комісія запропонувала створити в Євроунії мережу оперативних центрів кібербезпеки для виявлення кібератак і протидії їм. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на документ, опублікований на офіційному сайті ЄК.

 

«Єврокомісія пропонує запустити мережу Оперативних центрів безпеки по всій Європейській Унії з широким використанням систем штучного інтелекту, які являтимуть собою реальний кіберщит для Євроунії, здатний в реальному часі виявляти ознаки кібератаки досить рано, щоб запустити активні заходи у відповідь, перш ніж атака завдасть шкоди», – йдеться в документі.

 

Єврокомісія запропонувала створити нову структуру Євроунії – Об'єднаний кібервідділ ЄУ – для координації дій країн спільноти щодо виявлення гакерських атак і відповіді на них. У документі, зокрема, наголошено: «Єврокомісія готується до створення шляхом поетапних перемовин з країнами співтовариства нового Об'єднаного кібервідділу для активізації співпраці між структурами держав-членів ЄУ, відповідальними за виявлення, стримування і вжиття заходів у відповідь на кібератаки».

 

У царині кібербезпеки Євроунія має намір співпрацювати з ООН та іноземними партнерами, використовувати санкції для захисту прав людини і фундаментальних свобод в інформаційному просторі. «Європейська Унія посилить свою роботу з міжнародними партнерами і ООН щодо зміцнення глобального світопорядку, базованого на правилах, покращуватиме міжнародну безпеку і стабільність в кіберпросторі, захищатиме права людини і фундаментальні свободи онлайн, розвиватиме міжнародні норми і стандарти. Які повинні відображати базові цінності Євроунії. Для цього ЄУ використовуватиме весь інструментарій дипломатичних заходів, включно з рестриктивними», – говориться в стратегії.

 

Єврокомісія має намір залучити 4,5 мільярда євро державних і приватних інвестицій в сектор кібербезпеки в Євроунії в 2021-2027 роках. Значна частина цих коштів, згідно зі стратегією, піде на посилення безпеки малих і середніх підприємств.

16.12.2020

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