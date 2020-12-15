ВР продовжила на рік дію закону про особливий статус Донбасу.

 

Верховна Рада продовжила до 31 грудня 2021 року дію статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

 

 

Законопроєкт №4467 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" в цілому підтримали 304 народних депутати, передає аґенція "Укрінформ".

 

Ухвалений документ продовжує на 1 рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, встановленого статтею 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

 

Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалений закон спрямований на створення додаткових часових можливостей для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН.

 

Нагадаємо, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей було ухвалено у вересні 2014 року. Він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. У жовтні 2017-го термін дії закону продовжено на рік, у жовтні 2018 – до 31 грудня 2019 року, а у грудні 2019 – до 31 грудня 2020 року.

 

Закон передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності лише "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України".

 

15.12.2020

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