У Львові масштабна виставка творчості Модеста Сосенка.

У Національному музеї ім. Андрея Шептицького у Львові завтра, 16 грудня, відкриється виставка «Модест Сосенко. Фрагменти: до монументального». Уперше широкій глядацькій аудиторії представлять масштабний культурний доробок Модеста Сосенка у царині релігійного малярства: його вибрані твори, архівні матеріали, підготовчі проєкти іконостасів, окремих образів, колекцію фото розписів митця із п’яти храмів на Львівщині. Більшість робіт та матеріалів експонуватимуть вперше, розповіла кураторка проєкту, старша наукова співробітниця відділу Нацмузею ім. А. Шептицького Олеся Семчишин-Гузнер.

Фото https://nml.com.ua

«Цьогорічна експозиція присвячена двом знаковим постатям ХХ століття: митрополитові УГКЦ Андреєві Шептицькому та художнику Модестові Сосенку. Їх взаємна приязнь тривала 20 років. Владика сприяв у здобутті фахової освіти Сосенка у Європі, потім залучив до роботи в Церковному (згодом Національному) музеї. Ці зусилля митрополита проявились у яскравих монументальних творах Модеста Сосенка, які відродили давню традицію оздоблення українських храмів, але в новій стилістиці і стали початком новітніх пошуків у цьому напрямі вже для наступних поколінь художників – розповіла кураторка проєкту – 2020 рік є ювілейним для митрополита Андрея Шептицького – відомого мецената українського мистецтва, і двічі знаковим для самого художника – 145-річчя від народження й 100-річчя від смерті і першої персональної, але, на жаль, посмертної виставки, яка відбулася у залах нашого музею і стала поштовхом для ранніх досліджень творчості митця».

Фото https://nml.com.ua

Основу експозиції складає унікальна збірка творів, проєктів та архівних матеріалів Модеста Сосенка, які зберігаються у Національному музеї, згідно з його заповітом. «Зі значною частиною експонатів глядач зустрінеться вперше: представлення пам’яток стало можливе лише завдяки складній і тривалій праці реставраторів», – повідомили організатори.

Також будуть представлені пам’ятки Сосенка, які зберігаються в Івано-Франківському краєзнавчому музеї, у Митрополичих палатах при соборі Св. Юра у Львові та у приватних колекціях.

Відвідувачі зможуть ознайомитися із архівними матеріалами з Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В.Стефаника та серією світлин вцілілих розписів у п’яти храмах на Львівщині, здійснених у межах проєкту «Модест Сосенко (1875-1920). Пізнай. Зрозумій. Збережи».

У 2020 році фахову фотофіксацію іконостасів і розписів Модеста Сосенка провели в Онуфріївській церкві у Львові; у церкві Архістратига Михаїла в с. Підберізці Пустомитівського району; у Катедральному соборі Пресвятої Трійці в Дрогобичі; у церкві Святого Миколая у Золочеві та у храмі Воскресіння Господнього в с. Поляни Золочівського району. Було зроблено понад 2 000 світлин високої роздільної здатності, звернувшись до адміністрації музею, професійна спільнота може отримати доступ до фотоархіву для роботи.

Фрагмент розпису у церкві Архістратига Михаїла в с. Підберізці на Львівщині. Фото www.facebook.com/SosenkoPerseiveRealizeRetain

На відкритті виставки також презентуватимуть два мистецькі видання, присвячені художникові: монографію та каталог музейний творів митця. Над дослідженням творчості Модеста Сосенка та укладенням монографії кандидатка мистецтвознавства, старша наукова співробітниця відділу Нацмузею ім. А. Шептицького Олеся Семчишин-Гузнер працювала понад 10 років.

Фото https://nml.com.ua

Видання, присвячені художникові, є відповіддю на потребу цілісного дослідження творчості Модеста Сосенка, адже його мистецька спадщина донині не мала цілісного представлення. Зокрема, довгий час не вивчали доробку художника в ділянці сакрального мистецтва. Перші такі дослідження припали на початок 1990-х років, коли виявили нефахове втручання в оригінальні розписи Модеста Сосенка у церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Славському.

Фрагмент розпису у церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Славському. Фото www.facebook.com/enltexa

Як відомо, 14-15 травня 2019 року цей розпис, один з чотирьох стінописів Сосенка у храмах, був цілком знищений для проведення внутрішнього ремонту, ініційованого настоятелем храму Андріє Петришиним, попри те, що активні громадяни переконували його не розпочинати ремонт у такий спосіб, а обласний відділ охорони культурної спадщини видав заборону на будь-які роботи.

Фото https://zbruc.eu

Значну частину тиражу монографії та каталогу, виданих у межах проєкту «Модест Сосенко (1875-1920). «Пізнай. Зрозумій. Збережи» за підтримки Українського культурного фонду, передають мистецтвознавцям, реставраторам, художникам, у бібліотеки, ВИШі, церковні громади та колекціонерам, які долучилися до підготовки експозиції.