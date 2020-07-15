На Львівщині для фотоархіву знимкують збережені стінописи й іконостаси авторства Сосенка.



У рамках проєкту «Модест Сосенко. Пізнай. Зрозумій. Збережи», що його реалізує Нацмузей у Львові імені Андрея Шептицького з партнерами, на Львівщині розпочали створення фотоархіву збережених стінописів та іконостасів авторства Модеста Сосенка. Команда проєкту фотографує іконостаси й розписи на п’яти об’єктах: у Львові, Дрогобичі, Золочеві, а також у селах Підберізці та Поляни, – повідомляє Art Lviv Online.

Церква Св. Арх. Михаїла у с. Підберізці. Фото: Роман Зілінко/art.lviv-online.com

Мета проєкту «Модест Сосенко (1875–1920). Пізнай. Зрозумій. Збережи» – сформувати фотоархів збережених стінописів та іконостасів авторства Модеста Сосенка та видати монографію про митця і каталог його творів зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Тож зібраний фотоархів (а це близько 2500 світлин) використають як ілюстративний матеріал до монографії, а також на сайті проєкту.

Нещодавно проєкт отримав підтримку Українського культурного фонду. Сума наданого гранту – 701 тисяча гривень. Згідно з договором про отримання гранту, проєкт мають реалізувати до 30 жовтня цього року.

«Це реальна можливість підготувати і видати монографію про митця та каталог його творів зі збірки Національного музею у Львові ім. А. Шептицького. Часу для реалізації обмаль, тож ми мобілізуємо всі свої сили, щоб належно вшанувати художника, першого стипендіата Андрея Шептицького у ювілейний для обидвох постатей рік, а також привернути увагу до проблеми збереження культурної спадщини», – йдеться на fb-сторінці Сосенко Пізнай Зрозумій Збережи.

Ініціатори проєкту зауважують, що видання, присвячені художникові, є відповіддю на потребу цілісного дослідження творчості Модеста Сосенка, насамперед у професійному колі. Адже його мистецька спадщина донині не мала цілісного представлення. Зокрема, довгий час не вивчали доробку художника в ділянці сакрального мистецтва. Перші такі дослідження припадають на початок 1990-х років, коли виявили нефахове втручання в оригінальні розписи Модеста Сосенка в церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Славському на Львівщині. Зазначимо, 2019 року цей розпис узагалі було знищено. Докладніше про це можна прочитати у матеріалі «Розписи Сосенка: дві різні історії».

Церква у Підберізцях. Фото: Мирослава Іваник

З огляду на карантинні заходи, підсумки проєкту підбиватимуть на fb-сторінці, так само онлайн проведуть і презентацію видань.

Партнерами проєкту є: Львівський музей історії релігії, Івано-Франківський краєзнавчий музей, Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського (м. Коломия), Український музей у м. Чикаго (США), Музей отців василіян у м. Мондері (Канада), УГКЦ Покрови Пресвятої Богородиці в м. Вінніпезі (Манітоба, Канада), Львівська митрополія УГКЦ.