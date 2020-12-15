Джо Байдена вже офіційно обрано президентом.

За нього проголосувала переважна більшість колегії електорів.

Члени Колегії електорів підтвердили обрання кандидата від Демократичної партії, ексвіцепрезидента США Джо Байдена главою американської держави. Про свідчать результати голосування у всіх 50-ти штатах. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, загалом за Байдена було віддано 306 голосів вибірників, за чинного президента Дональда Трампа – 232 голоси. Що, власне й було очікуваним. Для перемоги кандидатові необхідно було набрати 270 голосів.

У своєму зверненні до країни новообраний президент закликав американців до єднання і заявив про торжество демократичного процесу. «Вчергове в Америці верховенство закону, наша Конституція і воля народу перемогли. Тепер ми знаємо, що ніщо – ні пандемія, ні зловживання владою – не може загасити полум'я демократії. Прийшов час перегорнути сторінку, об'єднатися, залікувати рани», – проголосив Джо Байден. Він підкреслив, що у виборах цьогоріч взяла участь рекордна кількість американців – 155 мільйонів осіб і подякував владі штатів і працівникам виборчих дільниць за успішне проведення виборів. Разом з тим Байден розкритикував спроби виборчого штабу чинного президента Дональда Трампа і його прихильників оскаржити результати виборів в судах різних інстанцій.

У Трампа ж після завершення голосування в Колегії електорів залишилася тільки одна надія – переконати Конґрес не затверджувати результати виборів під час спеціального засідання, яке відбудеться шостого січня. Будь-які заперечення повинні бути прийняті більшістю голосів в обох палатах, проте фактично нереально, що це станеться, оскільки Палату представників контролюють демократи. Крім того, кілька сенаторів-республіканців вже визнали перемогу Байдена.

Інавгурація нового президента має відбутися 20 січня.