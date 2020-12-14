У сервісах Google стався ґлобальний збій.

Він тривав близько години й спричинив чималу паніку в світі.

У сервісах Google стався глобальний збій, який тривав близько години. Портал YouTube, електронна пошта Gmail, хмара Google Drive інші продукти концерну Alphabet, якому належить бренд Google, виявилися в понеділок, 14 грудня, тимчасово недоступними для користувачів у цілому світу.

Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, у панелі інструментів Google спочатку з'явилося повідомлення про проблеми з доступам до сервісів. Користувачі не могли зайти в свій екаунт. У більшості випадків сервіси показували їм повідомлення про помилку 500.

Також збій вплинув на смартпристрої, підімкнені до Google. Деякі користувачі «розумних будинків» скаржилися в соцмережах, що не можуть навіть увімкнути світла в своїх помешканнях. Також проблеми з сервісом вплинули на інші додатки та програми. Наприклад, користувачі онлайн-забавок Pokemon Go не могли увійти в свої екаунти.

Проте вже через приблизно півгодини з’явилася інформація про те, що основні програми Google частково відновили нормальну роботу. А ще через приблизно півгодини почала відкриватися головна сторінка YouTube.

Компанія написала в Twitter, що причиною збою стала система автентифікації. «Сьогодні, о 3.47 ранку за тихоокеанським часом (США), в Google приблизно на 45 хвилин стався збій системи автентифікації через проблеми з квотами внутрішньої пам'яті. Проблема була усунена о 4:32, і тепер всі служби відновлено», – йдеться в повідомленні.