Діти «йолки»

Колись Стівен Кінг зверне свій погляд на Україну і створить якийсь маленький шедевр, де інфантильні особи різного віку і статей вилізають не з кукурудзяних хащ, а з поміж смарагдової хвої. Огляд подій тижня в Україні

Незрозуміле тижня

Якщо виникають якісь серйозні проблеми, то буває дуже доцільно вигадати абсолютно непотрібний клопіт на який обов’язково всі звернуть увагу.

У автомобіля дихає на ладан двигун і проржавіло дно? Акцентуйте на пляму на сидіннях від кави, яку ви вилляли в позаминулому році.

В хаті прорвало каналізацію і хом’ячок втопився разом з іншими меблями? Треба подумати про проблеми надто зволоженої традесканції.

В державі війна, пандемія, халепа з бюджетом, всеосяжна некомпетентність etc? А на ялинці взагалі фобос і деймос.

При правильній подачі інформації все переключиться в туди, де треба – на заляпаний результат вашої криворукості, потреби рослини і що робити зі схематичним зображенням презерватива на тимчасово головному дереві країни.

Новорічно-різдвяні свята в Києві на території між соборами Софії і Михайла мали відбуватися за тематикою «Казкового лісу». Оскільки у казковому лісі ялинки пластмасові, то організатори вирішили прикрасити верхівку цього персонажа тим, що на їх думку мало б бути капелюхом. Всі умовності нібито зворохобили громадськість і новаторство ліквідували.

Засоби масової інформації мають можливість продукувати сюжет за сюжетом (підйомний кран в кадрі завжди гарно виглядає), а соціальні мережі бурчать про вар’ятів, які то причепили нагорі і про зачумлених ретроградів, що не розуміються на «казковому». Бінго і еврика. За якийсь час вигадається ще якась бздура, щоб на неї переключитися з двигуна з каналізацією і бюджету з війною.

Попередження тижня

Проблеми комунікації не є критичними у пост-індустріальному суспільстві, але може трапитися, що через такі проблеми станеться для когось локальний кінець світу.

Майже одночасно дві поважні персони говорили на одну й ту саму тему.

Міністр Кабінету міністрів (таких ще ледь не з часів cinquecento називають міністрами без портфеля) Олег Немчінов повідомив, що для початку посиленого карантину в Україні в січні обрали на основі аналітичних прогнозів. У словах цього добродія все було ніби логічно, і пояснюючи з якого щастя восьме січня обрали датою старту локдауну він сказав: "8-е число вибиралося з урахуванням тих прогнозів, які давалися аналітиками секретаріату РНБО, а також МОЗ, які прогнозували той чи інший показник до моменту настання піку. В даному випадку попередня пропозиція була відразу після Нового року, порахували ефект карантину вихідного дня, подивилися, на якому плато ми знаходимося щодо заповненості ліжок, і запропонували дату 8-е число".

Гірше сталося, коли міністр Кабінету міністрів заговорив про карантин вихідного дня. Маючи на увазі відтермінування всього, що можна і рятування всього, що лишилося, Нємчинов повідомив: "Тому можливість, яку нам дав карантин вихідного дня - підготувати медичну систему і збільшити критичний поріг для медичної системи з 20 тисяч хворих в день до 32 тисяч, яких зараз система може витримати, - це можливість відсунути цей період".

Начальник Нємчинова прем’єр-міністр Шмигаль прихованого оптимізму свого підлеглого не поділяє і каже: «Можна говорити, що карантин вихідного дня вплинув на рівень зайнятості. Це негативний вплив, він є, він відстежується за графіками». За інформацією Дмитра Анатолійовича, кількість безробітних в березні була 361 тисяча, а тепер 420 тисяч. ВВП від того, за спостереженнями прем’єра не постраждав, але неприємний осад залишився.

Нємчинов фігурує у списку тих, хто «сидить на ракеті», тобто потенційно відставлених, але закуповуватися валідолом йому в цьому «казковому лісі» не варто. Усе, як в казці, буде добре.

Гроші тижня

Якщо хтось досі у дорослому віці думає, що святий Миколай то дідо з бородою і торбою наповненою пістулєтами для хлопчиків і барбями для дівчаток, то він помиляється. Подарунки робляться грошима і бороди в цьому процесі нема.

Євросоюз виділив Україні перший транш на суму у 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги. У вітчизняному Міністерстві фінансів з інтонацією діда Панаса повідомили про те, що це допомога у вигляді довгострокової позики під 0,125% з терміном повернення у червні 2035 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував Європейській комісії і пообіцяв, що кошти будуть скеровані на підтримку фінансової стабільності в Україні. Є небезпідставна підозра, що у свої дитячі часи Сергій Михайлович жваво з табурета розповідав вірші Дідові Морозові про стабільність і ялинкові прикраси.

Традиційне тижня

Про Конституційний суд України казок не треба писати, бо він сам казковий як Попелюшка і парканадцять гномів. Брати Грім, Шарль Перро і тьотя Катя та Катруся знімають того самого капелюха з пластмасової ялинки. Бо КСУ сказав: "Згідно з висновками Венеціанської комісії та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи рішення Конституційного суду України №13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року є легітимним та підлягає безумовному виконанню з боку держави".



Крім того, в Конституційному суді пролунало: «Водночас окремі політики у засобах масової інформації подають своє трактування висновку Венеціанської комісії у вигідному їм світлі, викривлюючи при цьому справжню сутність його змісту».



«Два документи, які комісія (Венеційська – Ю.Т.) сьогодні (11 грудня – Ю.Т.) формально схвалила, дають важливі орієнтири для вирішення ключових для мене завдань: яким чином уникнути заподіяння Конституційним судом невідворотної шкоди антикорупційній реформі та як реформувати сам Конституційний суд системно, щоб нинішня ситуація більше не повторилась», - сказав стосовно цієї вічної теми президент України Володимир Зеленський.



Десь на берегах Адріатики поважні люди подумали про таких самих людей на берегах Дніпра: «Та хоч втопіться там з вашими ідіотизмами», але як гарно ж то було інтерпретовано.



