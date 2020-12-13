Міжнародний суд в Гаазі починає розслідування воєнних злочинів на Донбасі.

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду завершив попереднє вивчення подій в Україні, пов’язаних з міжнародним збройним конфліктом на Донбасі та в Криму. Надалі Судова палата має прийняти рішення про відкриття повноцінного розслідування фактів вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності в умовах збройного конфлікту.

Про це повідомила прокурор МКС Фату Бенсуда під час зустрічі з заступником генерального прокурора Гюндузом Мамедовим в Гаазі, інформує Офіс генпрокурора.

Йдеться, зокрема, про вбивства, насильницькі зникнення, катування, переслідування українців за політичними та релігійними переконаннями, примусову депортацію населення Криму на материкову частину України та колонізацію півострова. Порушення норм міжнародного гуманітарного та кримінального права аналізувались Офісом прокурора МКС іще з 2015 року – і аж тепер Гаага вирішила відкрити провадження.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення прокурора МКС.

"У 2015 році Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і сьогодні оголосили історичне рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування. Міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне. Настане день, коли російські злочинці обов’язково постануть перед судом", – зазначив він.

Фату Бенсуда заявила у своєму коментарі, що перед завершенням каденції вона прагне завершити свої справи.

"Мiй термін перебування на посаді прокурора Міжнародного кримінального суду наближається до завершення, i, як я повідомила минулого року у своєму звіті на щорiчнiй асамблеї держав-учасниць, моїм намiром є, наскiльки це можливо, дійти визначень в усiх справах, за якими проводилися попередні розслідування під час виконання мого мандату. В тому ж самому звіті я зазначила, що є цiлком імовiрним те, що деякi з попереднiх розслідувань перейдуть до стадії розслідування. Сьогоднi я можу повiдомити, що в результаті ретельного та незалежного процесу розгляду, ситуація в Україні визнана такою, що вiдповiдає критеріям статуту для відкриття розслідування", – цитує "Українська правда".

Бенсуда наголосила, що "iснують розумнi пiдстави вважати, що широкий дiапазон дiянь, скоєних в контекстi ситуації в Україні, становлять воєнні злочини та злочини проти людяності в межах юрисдикції Міжнародного кримінального суду".

Вартує наголосити, що початок такого провадження засадничо не є спрямованим проти котроїсь зі сторін конфлікту (в нашому випадку, звичайно, цікаво побачити підсудними представників Росії та її сателітів), а стосується загалом конфлікту. Існує теоретична можливість, що Гаага може притягнути до відповідальності і українських військовиків – якщо дії якихось вояків визнають воєнним злочином.

Українська прокуратура запевнила, що демонструватиме відкритість. Гюндуз Мамедов сказав, що Офіс Генерального прокурора готовий забезпечити притягнення до відповідальності осіб, "що підозрюються у вчиненні воєнних злочинів, на підконтрольній Україні території". "В той же час Україна розраховує на розслідування та притягнення до відповідальності воєнних злочинців та їх пособників Міжнародним кримінальним судом", – прокоментували на Різницькій.