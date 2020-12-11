Омбудсмен звільнила свого представника Павла Лисянського після бійки в готелі.

 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що її представника з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павла Лисянського звільнили з посади після інциденту у Святогірську.

 

Про це вона повідомила у Facebook.

 

 

"Службова перевірка щодо інциденту, який стався 5 грудня 2020 року між представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та працівником готельного комплексу «Монарх», розташованого у місті Святогірськ, – проведена. Відсьогодні його звільнено з посади", – зазначила вона.

 

Раніше в медіях писали, що ввечері 5 грудня в ресторані комплексу "Монарх" представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський побив охоронця.

 

7 грудня Денісова повідомила, що Лисянського відсторонено від посади після інциденту в Святогірську і що вона прийняла рішення про проведення службової перевірки.

 

Поліція відкрила кримінальне провадження після інциденту у кафе Святогірська, коли там один із відвідувачів завдав тілесні ушкодження охоронцеві закладу.

 

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