Денісова відбула зустріч із "омбудсманкою ДНР".

 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася з представницею сепаратистського угруповання “ДНР”, учасницею "мінських" переговорів у робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Дар’єю Морозовою.

 

Зустрч відбулася на пункті в’їзду-виїзду “Новотроїцьке”, як повідомила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

 

 

Зокрема, сторони обговорили питання про передачу 125 кримінальних справ і проваджень щодо 133 осіб, до котрих наразі не мають доступу правоохоронці. Ідеться про людей, котрих притягнули до відповідальності ще до початку військової агресії РФ на сході країни, і котрі перебувають на підконтрольній уряду України території.

 

“Домовилися, що необхідні рішення будуть прийняті стороною переговорів, а справи будуть мені передані", – поінформувала Денісова.

 

Також учасники гуманітарної підгрупи ТКГ обговорили передачу для подальшого відбування покарання на підконтрольну урядом України територію 300 засуджених осіб, які з початку військової агресії перебували у місцях позбавлення волі. "Це можна буде реалізувати після закінчення пандемії”, – повідомила Денісова.

 

Крім того, на зустрічі йшлося продовження процесу звільнення цивільних осіб та військовополонених, які утримуються на тимчасово окупованій території Донецької області. "Наразі є технічні питання, які потребують уточнення, але в цілому сторона переговорів налаштована на організацію цього процесу. Сподіваюся, що найближчим часом усі домовленості будуть реалізовані!" – повнформувала омбудсмен. 

 

03.12.2020

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