ЄУ запроваджує додаткові санкції проти Туреччини.

Також пролонговано санкції проти Росії за агресію в Україні.

Голови держав і урядів Європейської Унії на саміті 10 грудня в Брюсселі вирішили запровадити додаткові санкції проти Туреччини. Про це в п'ятницю, 11 грудня, повідомив німецький телеканал ARD з покликом на заяву, складену за підсумками саміту, яку опубліковано на сайті Європейської Ради. Штрафні заходи будуть введені в зв'язку з проведенням Туреччиною геологорозвідувальних робіт у спірних районах Східного Середземномор'я.

«ЄУ залишається прихильною до захисту інтересів Унії і країн-членів, а також до підтримки реґіональної стабільності. У зв'язку з цим саміт доручає Раді ЄУ скласти додатковий чорний список на підставі рішення від 11 листопада 2019 року, що стосується обмежувальних заходів через незаконну діяльність Туреччини в Середземному морі», – йдеться в заяві.

Учасники саміту також доручили верховному представникові ЄУ із закордонних справ і політики безпеки Жозепові Боррелю до березня 2021 року подати варіанти подальших штрафних заходів щодо Туреччини.

Окрім того, лідери країн Європейської Унії на саміті схвалили пролонґацію ще на пів року економічних санкцій щодо Росії, запроваджених за роль Москви в конфлікті на сході України. Перед ухваленням рішення президент Франції Емманюель Макрон і бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель поінформували інших учасників саміту про те, як просувається процес врегулювання на Донбасі в рамках «нормандського формату». Макрон і Меркель рекомендували співрозмовникам продовжити санкції, покликаючись на відсутність помітного поступу з російського боку.

Нагадаємо, що останній «нормандський саміт» проводили приблизно рік тому, 9 грудня 2019 року в Парижі.