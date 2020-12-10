Разумков не хоче відбирати у Зеленського повноваження на користь ВР.

 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає парламентсько-президентську республіку ефективним механізмом і упевнений, що змінювати державний устрій України найближчим часом не вартує.

 

Про це Разумков сказав у інтерв'ю виданню Vesti.ua.

 

 

"Коли ми говоримо з вами про парламентсько-президентську республіку, то це дійсно на сьогодні досить ефективний механізм. Я не думаю, що найближчим часом змінюватиметься ця система, і, найімовірніше, залишиться формат парламентсько-президентської республіки", – сказав Разумков.

 

Він нагадав – багато його колег вважають, що одним із варіантів розвитку для України є парламентська республіка. "Але я не думаю, що найближчим часом це можливо", – додав спікер.

 

10.12.2020

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