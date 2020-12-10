Різдво у стані війни

Львівські волонтери, які підтримують військовослужбовців зі самого початку війни на сході країни, підготували вітальні листівки, календарі та розмальовку для привітань хлопцям, які проходять строкову службу у Збройних силах України та воюють на передовій. Благодійний збір коштів у межах проєкту «Українська мілітарна листівка» допоможе передати вітання кожному.

Привітати з Новим Роком та Різдвом хлопців, які пішли на службу до Збройних сил України, поділитися з ними теплом рідного дому, створити позитивний настрій і підтвердити, що обов’язок, який сповняють, це особлива місія охорони миру й спокою на рідній землі, у своїй державі, – таку ідею реалізує група львівських волонтерів, які підтримують військовослужбовців зі самого початку війни на сході країни, спричиненої дією сусідньої держави-агресора.

Щоб кожен, хто зараз служить у ЗСУ, зміг на свята відчути радість і турботу близьких, волонтери розробили вітальні листівки, календарі, плакати, дитячу розмальовку та банери. Намалював їх один із волонтерів – знаний львівський художник Євген Равський.

«Ми подумали, варто зробити листівки, щоб привітати хлопців, а вони могли привітати своїх рідних та близьких. Листівка розрахована на сприйняття широкою аудиторією, тож я свідомо обрав ту художню мову, яка буде зрозумілою і близькою людям – зобразив героїв у коміксовій стилістиці, так само працював і з кольорами, хоч у власній творчості: у графіці, малярстві дотримуюся інших мистецьких засад», – розповів Z Євген Равський. Художник відзначає, що мілітарних листівок, які практикують у країнах, котрі шанують свою армію й військовиків, в Україні практично не робили. Ті, що будуть надруковані тепер, до речі, планують роздати і військовим із наших країн-партнерів, які зараз перебувають на українській землі, аби ті могли відіслати вітання зі святами своїм рідним.

За словами художника, сюжети для листівок з’явилися легко і природно: на новорічній зображені сучасні захисники України – зв’язкова і закамуфльований снайпер, котрі несуть варту у новорічну ніч і передають вітання близьким, рідним та всьому цивілізованому світові.

Для рідзвяної листівки художник Євген Равський використав ідею галицьких вертепів колядників: військовослужбовці ЗСУ постають перед нами в образі трьох царів із біблійного сюжету.

Вирішили волонтери розробити і дитячу розмальовку – чорно-білий варіант листівок, які діти розмалюють у свої кольри і привітають рідних. «Ті, хто воював, досі з приємністю згадують і дорожать малюнками, які їм присилали діти. Вони носили їх із собою і досі зберігають. Це дуже зворушливо: діти зверталися до них як до захисників», – розповідає Євген Равський.

З його малюнків надрукують ще календарі і плакати, які, щоби створити військовослужбовцям святкову атмосферу, розмістять у їдальнях та загальних місцях навчальних центрів.

«Загалом вирішили замовити наклад друкованої продукції у 25 тисяч примірників: два види листівок, розмальовку для дітей, календарі, плакати та банери», – повідомив Z Андрій Рожнятовський.

Волонтери переконані, що такі жести символічної підтримки мають велику мотиваційну силу: хлопці відчувають підтримку та повагу, й це стає рушійною силою для розвитку нової української армії.

Саме такий вплив мав попередній проєкт львіських волонтерів, реалізований до Дня захисника України, на Покрови. Тоді батькам усіх строковиків, які проходять службу на базі 184-го навчального центру ЗСУ та його підрозділів на Львівщині, вручили подяки за виховання сина або доньки. Загалом, за інформацією Андрія Рожнятовського, було здійснено понад 1,5 тисячі таких подяк.

«Усе на поверхні, нема жодних підтекстів: у нас будується нова армія, необхідно змінювати застарілі уявлення і саму армійську стилістику. Ми рухаємо цей процес знизу догори», – поділився міркуваннями Євген Равський, автор проєкту подяки.

Видають вітальну поліграфію львів’яни за власний кошт. Щоб реалізувати проєкт повністю, оголосили благодійний збір коштів. Долучитися до ініціативи можна, переказавши кошти на картку Приватбанку Вероніки Равської 4149 4390 0227 2395.