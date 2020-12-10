Косміти існують – стверджує екскерівник космічної безпеки Ізраїлю.

Хаїм Ешед запевняє, що американці співпрацюють з інопланетянами і навіть мають з ними спільну базу на Марсі.

Колишній голова космічного управління при Міністерстві оборони Ізраїлю Хаїм Ешед стверджує, що косміти не просто існують, а що деякі земляни мали з ними тісні контакти й навіть співпрацю. Він запевняє, що якась «галактична федерація» чекає, коли людство нарешті досягне певного рівня.

«Прибульці з неопізнаних літаючих об'єктів попросили не говорити, що вони тут, – людство ще не готове», – зазначив 87-річний почесний професор і генерал у відставці Хаїм Ешед у інтерв’ю для ізраїльської газети Yediot Aharonot. Він розповів, що інопланетяни виявляли неабиякий інтерес до людства. Їм нібито вдалося досягти домовленості про співпрацю, в тому числі щодо «підземної бази в надрах Марсу», де перебувають американські астронавти і представники прибульців.

«Між урядом США і космітами є угода. Вони підписали з нами договір на проведення тут експериментів», – сказав Ешед. Він додав, що президент Дональд Трамп знав про існування інопланетян і був «на волосинку» від того, щоб їх розкрити, але його попросили утриматися від цього кроку, щоб уникнути «масової істерії». «Вони чекають, щоб людство достатньо розвинулося і досягло певного рівня, аби ми приблизно розуміли, що таке космос і космічні кораблі», – пояснив Ешед.

Білий дім, Пентаґон та представники ізраїльського уряду поки що відмовляються від коментарів. Представник NASA на відповідне прохання телеканалу NBC News назвав пошук життя у Всесвіті однією з ключових цілей Аґенції, але запевнив, що досі жодних ознак позаземних цивілізацій не виявлено. «Хоча знайти ознаки позаземного життя нам ще належить, НАСА вивчає Сонячну систему і космос за її межами, щоб відповісти на фундаментальні запитання – у тому числі самотні ми у Всесвіті чи ні», – зазначив речник NASA.

Британський науковець Нік Поуп (Nick Pope), котрий свого часу займався дослідженням питання НЛО для Міністерства оборони Об’єднаного Королівства, заявив NBC News, що заяви Ешеда були «або практичним жартом, або рекламним трюком, щоб посприяти продажам книги». Йдеться про книгу ізраїльської письменниці Хагар Янаї «Всесвіт за обрієм – бесіди з професором Хаїмом Ешедом», яка вийшла в листопаді.