Латвія внесла до чорного списку російського власника ФК «Рига».

Негативний відгук про нього подали зразу три латвійські спецслужби.

Російського бізнесмена і власника футбольного клубу «Рига» Сергія Ломакіна внесено до чорного списку осіб, яким заборонений в'їзд на територію Латвії. Про це в середу, дев’ятого грудня, повідомив інформаційний портал Delfi. Футбольний клуб «Рига» є найуспішнішим клубом країни Латвії останніх років, він вигравав три минулі чемпіонати країни. Ломакін також володіє кіпрським футбольним клубом «Патос».

За даними порталу, Ломакін уже давно не з'являвся в Латвії. Представники Міністерства внутрішніх справ республіки підтвердили, що російський підприємець дійсно перебуває в списку небажаних осіб. Відомо також, що влітку цього року до чорного списку було внесено й власника футбольного клубу «Вентспілс» Адлана Шішханова, котрий продовжує керувати командою з-за кордону.

Портал Delfi з покликом на свої джерела повідомляє, що Ломакін отримав негативний відгук про себе відразу від трьох латвійських спецслужб. Тож рішення про внесення його до списку небажаних персон базувалося не лише на одній конкретній події, а на кількох. Стало також відомо, що нещодавно Ломакін втратив і кіпрське громадянство, це також вплинуло на рішення латвійської влади. Хоча перевірки щодо Ломакіна почалися до цього.

До чорного списку небажаних в Латвії осіб вписано кілька тисяч іноземців. Найбільше там, звісно, росіян. До нього в різний час потрапляли: співаки Йосип Кобзон, Олег Газманов, Григорій Лепс і Валерія; актори Іван Охлобистін, Михайло Порєчєнков і Дмитро Пєвцов, політолог Костянтин Сімонов, протодиякон Російської православної церкви Андрій Кураєв та ін. Рішення про включення в цей перелік можуть ухвалювати глави МЗС чи МВС республіки. При цьому латвійська сторона, посилаючись на конфіденційність, не практикує публікацію чорних списків.