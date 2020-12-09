СБУ затримала на хабарі керівника ДАБІ у Тернопільській області.

 

У Тернополі напередодні, 8 грудня, правоохоронці затримали очільника управління Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) у Тернопільській області та його підлеглого, інспектора будівельного нагляду, які вимагали гроші у забудовників, повідомила пресслужба СБУ.

 

Фото https://ssu.gov.ua

 

За даними досудового розслідування, посадовці вимагали від представників будівельного бізнесу гроші за сприяння у безперешкодному отриманні дозвільних документів на виконання підрядних робіт. Раніше було задокументовано отримання посадовцями першої частини хабаря, а вчора їх затримали на робочому місці під час одержання другої частини.

 

Фото https://ssu.gov.ua

 

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру й обрання судом міри запобіжного заходу.

 

СБУ не повідомило імен затриманих та суми грошей, які вони вимагали. Проте на офіційному сайті ДАБІ вказано, що в. о. керівника управління ДАБІ у Тернопільській області є Ігор Геляс.

 

Фото https://pep.org.ua

 

Відповідно до інформації з відкритого Реєстру національних публічних діячів України, Ігор Геляс виконує обов’язки очільника управління ДАБІ із листопада 2020 року, основна його посада – інспектор. У період з червня по жовтень 2020 року обов’язки керівника управління виконувала Наталія Воєвода, після чого була звільнена. До того управління очолював Роман Ведмідь, його звільнили у червні.

 

Відповідно до даних декларації Ігоря Геляса за 2019 рік, у його особистому володінні є старенький трактор. У власності дружини – будинок площею понад 300 м2 та шість земельних ділянок, набутих з 2007 року в с.Росохуватець Підволочиського району Тернопільської області.

 

09.12.2020

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