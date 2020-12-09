На Личаківському цвинтарі відкрили відреставровану каплицю Кшижановських.

 

У Львові завершили реставрацію каплиці Кшижановських на території музею «Личаківський цвинтар». Реставрація тривала півтора року, роботи виконувала польсько-українська група реставраторів, повідомила керівниця управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілія Онищенко.

 

Фото www.facebook.com/Лілія-Онищенко

 

«Дивовижно, як у мініатюрній споруді зібрано цілу колекцію мистецьких творів: вітражі (Tiroler Glasmaleral und Mosaik Anstalt Інсбрук), скульптури Гарасимовича, каменярка, ковальство, декоративні розписи. Ну, і неоготична архітектура Томаша Кудельського», — наголосила на мистецькій цінності споруди Лілія Онищенко.

 

 

Фото www.facebook.com/Лілія-Онищенко

 

Як відомо, родинна каплиця Кшижановських у неоготичному стилі була споруджена фірмою Івана Левинського у 1891 році за проєктом архітектора Томаша Кудельського. До декорування залучили скульптора-монументаліста Петра Герасимовича. Стилю споруди відповідають такі скульптури Герасимовича, як Богоматір над входом, а також химери на ринвах.

 

 

Фото www.facebook.com/Лілія-Онищенко

 

Каплицю Кшижановських реставрували півтора року у межах проєкту співпраці польських та українських реставраторів, які відновлюють пам’ятники на Личаківському цвинтарі. Проєкт триває уже 11 років, щороку відновлюють до десяти пам’ятників: польських, українських, австрійських, вірменських. Фінансує роботи інститут Polonika, цього року також долучився Фонд культурної спадщини Польщі.

 

Фото www.facebook.com/Лілія-Онищенко

 

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