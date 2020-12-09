Верховний суд США фактично підтвердив перемогу Байдена в Пенсильванії.

Рішення суду підтримали всі судді, в тім числі і призначені Трампом.

Верховний суд Сполучених Штатів у вівторок, восьмого грудня, відхилив спробу республіканців визнати недійсними близько 2,5 мільйона бюлетенів, відправлених поштою в Пенсильванії на останніх президентських виборах, і тим самим оскаржити перемогу Джо Байдена в цьому штаті. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Нагадаємо, що на президентських виборах 2016 року Трамп впевнено переміг у Пенсильванії.

Суд виніс короткий вердикт, відхиливши запит, зроблений конґресменом Майком Келлі (Mike Kelley), союзником Трампа, і ще кількома представниками Республіканської партії від Пенсильванії. Вони подали позов після виборів, стверджуючи, що нові правила голосування поштою, запроваджені владою штату в 2019 році, суперечать пенсильванському законодавству.

Рішення про відхилення запиту підтримали всі судді, в тому числі шестеро консерваторів, троє з яких були призначені на посаду самим Дональдом Трампом.

Пенсильванія стала одним зі штатів, підсумки голосування в яких стали вирішальними для перемоги Джо Байдена в загальнонаціональному вимірі. Влада штату вже офіційно підтвердила результати виборів. «Ці вибори закінчились. Ми повинні зупиняти цей цирк “судових процесів” і рухатися вперед», – написав у Twitter генеральний прокурор штату Пенсильванія демократ Джош Шапіро (Josh Shapiro).

Відтак можна вважати, що дані голосування на виборах третього листопада вже офіційно затверджені у всіх штатах. За їхніми результатами Джо Байден забезпечує собі проведення до Комітету виборців 306 лояльних електорів. Для перемоги йому вистачило б і 270 електорів.

Проте Дональд Трамп продовжує наполягати, що саме він став переможцем виборів, бездоказово заявляючи про широкомасштабні фальсифікації при підрахунку голосів у декількох штатах, у тім числі й Пенсильванії. Демократи звинувачують Трампа в прагненні підірвати довіру суспільства до чесності виборів у Сполучених Штатах і до демократії в цілому.