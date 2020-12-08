Єврокомісія розкритикувала прийнятий Верховною Радою закон про декларації.

Європейська Комісія заявила про готовність допомогти Україні відновити й запустити знову інституції, спрямовані на боротьбу з корупцією.

Про це в понеділок під час засідання Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС, яке відбулося в онлайн-режимі, говорили представники інституцій Європейського Союзу – заступник генерального директора Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Катаріна Матернова і виконавчий директор з питань Росії, "Східного партнерства", Центральної Азії та ОБСЄ Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Люк Девін, передає "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи проголосований Верховною Радою України в п'ятницю, 4 грудня, законопроект, яким було відновлено кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, Матернова сказала, що це – "перший крок у правильному напрямку, проте не достатній для того, відновити повним обсягом антикорупційну архітектуру".

"Наскільки ми розуміємо, президент Зеленський очікує думки Венеційської комісії до того, щоб підписати цей закон. Ми це схвалюємо. У нас є наші колеги і проекти у сфері правосуддя, у сфері антикорупції, які готові працювати у реальному часі з владою, членами ВР, щоб привести назад антикорупційну архітектуру в контексті ширшої реформи у сфері правосуддя", – запевнила вона.

Представник Єврокомісії висловилася за те, щоб в Україні було "знову запущено процеси, спрямовані на те, щоб зробити сферу правосуддя сильною і надійною частиною української системи".

"Ми працюватимемо з вами, щоб зробити Україну сильною і більш стійкою у сфері громадянського суспільства, державних інституцій, економіки, і щодо зовнішнього шоку – збройного конфлікту, глобальної пандемії, і внутрішнього шоку, який виходить від опору реформам, дезінформаційних кампаній і, що більш важливо, втрати довіри громадян. Ми готові працювати з вами, щоб знову розпочати реформу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії, а також всієї антикорупційної архітектури", – наголосила Матернова.

Натомість Девін констатував, що "за останні декілька місяців ми бачили деякий негативний розвиток в українському порядку денному реформ".

"Нещодавнє рішення Конституційного Суду України зробило негативні наслідки на українську антикорупційну архітектуру і поставило під питання річні зусилля у сфері боротьби з корупцією. Це рішення знову підтвердило, що міцна реформа у сфері правосуддя залишається важливою, а боротьба з корупцією стикається з постійними викликами", – вважає він.

Європейський дипломат закликає відновити відповідні процедури, які можуть застосовуватися до некомпетентних або корумпованих суддів.

"Ми закликаємо уряд і Верховну Раду відновити терміново антикорупційне законодавство і відновити законодавство у сфері декларування. Ми занепокоєні нещодавно проголосованим законом про декларації, який демонструє низку недоліків. У найближчій і середньостроковій перспективі ми закликаємо уряд і всі орієнтовані на реформи органи зібратися разом і послати сигнал про те, що Україна прихильна незворотності реформ, чого ще немає", – вважає Девін.

Як приклад він навів відсутність кримінального переслідування за махінації з "ПриватБанком". "Це може послати сигнал усім, зокрема і міжнародним партнерам, що Україна готова зміцнювати верховенство права. Ми готові підтримувати Україну, щоб досягти стабільного процвітання для народу", – додав дипломат.