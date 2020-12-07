Скасування зимової сплячки

Якби енергію співвітчизників спрямувати у мирне русло, то Ґрета Тінтін Елеонора Ернман Тунберг знудилася б і не мала можливості боротися з атомними електростанціями. Колись людство навчиться підключати якісь дротики до надміру активних українців і perpetuum mobile таки матеріалізується. Огляд подій тижня в Україні

Підприємці тижня

Євробляхери довели, що можна досягнути бажаного, якщо регулярно перекривати центр Києва і, створюючи проблеми всім довкола, досягнути своєї євробляхерської мети.

Дрібні підприємці поводили себе менш агресивно, але клопотів завдали і поліції, і непідприємцям, а народних депутатів навіть примусили тиснути кнопки, які ФОПам потрібні.

У результаті Верховна Рада прийняла закон, який маленьким наповнювачам власного і державного бюджетів трохи послабить фіскальну гароту на їхніх шиях. До 1 січня 2022 року буде діяти перехідний період протягом якого підприємці, що користуються спрощеною системою оподаткування, не муситимуть морочити собі голову придбанням програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Потім соціально активні буржуа вигадають якими ще способами можна відстоювати свою жагучу ідіосинкразію до касових апаратів і до влади, яка є вселенським злом незалежно від кольорів під якими ця влада виступає. Пікетування парламенту, Офісу президента чи Кабінету міністрів вже перевірений та використаний варіант і тому треба вигадати за рік щось кардинально нове.

Зважаючи на креативність протестуючих – вигадають. Цікаво тільки коли ФОПи поб’ються з євробляхерами з причини, хто з них більше соціально активний, а команда Офісу президента вийде на прю з ВР і Кабміном, аби визначити, де більше люблять енергійних співвітчизників.





Рейтинги тижня

Існує конспірологічна версія, що тихими вечорами пересічна українська сім’я не тільки «вечеря біля хати», але і всіма своїми силами ознайомлюється з цифрами, які перманентно публікують соціологічні служби. Саме тому ми всі знаємо про проблеми росту і падіння популярності того чи іншого політика і, мабуть, з того дуже переймаємося.

З найсвіжіших цифр треба перейматися, бо згідно дослідженням соціологічної групи «Рейтинг» ми (громадяни України) найбільше довіряємо людям імена яких починаються на букву В - Володимир Зеленський (довіряють 44% опитаних, 53% – не довіряють), Віталій Кличко (довіряють 33% респондентів, не довіряють 54% опитаних), Володимир Гройсман (довіра - 31% опитаних, не довіряє – 58%). Пасує задуматися про ВВВ, бо конспірологія.

І не треба думати тут про арифметику, а, коли хтось запитається про здоровий глузд, то варто знати, що Юрієві Бойку з ОПЗЖ також довіряють і навіть більше, ніж Арсенові Авакову з МВС чи Петрові Порошенку з ЄС.

До зимових свят політики можуть ще запустити бороди, аби бути трохи схожими на Святого Миколая, Діда Мороза, Пер Ноеля чи ще якогось Йолопуккі. Такий фортель додасть кілька цифр у рейтингах. Можливо.

Гендерне тижня

Снігуронькою до Нового року мала стати Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, бо президент Володимир Зеленський дав їй час аби вона до того дед-лайну зробила щось путнє.

Посадити чи покарати когось вагомого Ірина Валентинівна поки не спромоглася, але вербально перемогла всіх негарних людей.

Незбагненним чином виявилося, що її попередник Руслан Рябошапка то трохи нікчемне в прокуратурі, а кчемне то власне Венедіктова. У черговому телеефірі вона заявила: "Ну давайте все ж таки повернемося, що, я напевно, не "парєнь" (мова йшлася про попередника - Z), а прокурор, незалежно від гендеру. По-друге: коли президент пропонував цю посаду, він у жодному разі права власності на неї не ставив. І якогось привласнення... Як до речі не ставився. Я думаю, що якраз (і для людей, і для президента, а президент відчуває все ж таки очікування людей) дуже важливо, щоб генеральний прокурор виконував те, для чого його туди поставили".

Визначення себе «заступником президента по справедливості» і «Ми – око государеве, око держави, ми – державна інституція» виключає будь-які підозри Венедіктової у неадекватності.

Новий рік Ірина Валентинівна переживе з олів’є і незіпсованою трудовою книжкою. А оки (государеве і держави) будуть прекрасні, як око Саурона і Циклопа.





Міжнародне тижня

Стосунки з дружньою Угорщиною в України є проблемні з часів одруження Лева Даниловича на Констанції Белівній десь в 1246 році. Кажуть син короля не був найкращим в плані поваги до дружини, а вона від тяжкого смутку будувала церкви і пережила судженого на двадцять років (за іншою версією на 35). Пройшли роки…

У третьому тисячолітті від Різдва Христового матримоніальних проблем ніби не виникає, але від того у стосунках нащадків Лева і Констанції не зменшилося проблем. Співробітники СБУ обшукали приміщення, де знаходиться Партія угорців України, а там знайшли карти з «Великою Угорщиною». У Сюртівській сільській об’єднаній територіальній громаді (Закарпаття) новообраний голова з депутатами після присяги співали угорський гімн і з того зробили нормальний baj (то угорською «халепа» - треба ж бути політкоректними), а за тим угорці повідомили, що українці на них безпідставно наїжджають за відстоювання своїх (угорських) прав.

У міністерствах закордонних справ двох дружніх країн поговорили про життя і співіснування і на тому поки що проблеми загасли. Знайти б ще десь Данила Романовича, який за пляшкою токайського поговорив би зі своїм сватом Белою Четвертим з родини сина Андраша Другого, аби нащадки знайшли якусь клепку в головах.