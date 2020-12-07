Соціал-демократи перемагають на виборах у Румунії.

Скоріш за все, вони створять урядову коаліцію з лібералами-екологами.

 

 

На парламентських виборах у Румунії впевнено перемагають опозиційні соціал-демократи. За результатами обробки даних з 84,91 відсотка виборчих дільниць, Соціал-демократична партія (PSD) набирає майже 30 відсотків (29,79%) голосів на виборах до Палати депутатів. Вона випереджає правлячу Націонал-ліберальну партію (PNL) майже на п’ять відсотків (25,01%). Про це в понеділок, сьомого грудня, повідомив румунський інформаційний портал Agerpres з покликом на інформацію з Центральної виборчої комісії в Бухаресті.

 

На третє місце вийшли ліберали-екологи з центристської партії «Союз за порятунок Румунії» (USR), їх підтримали 15,4 відсотка румунів. PNL і USR вже почали консультації щодо ймовірного формування правлячої коаліції.

 

Несподіванкою виборів стало й те, що до парламенту пройшла ультранаціоналістична антизахідна партія «Альянс за єдність румунів» (AUR), впевнено подолавши виборчий бар’єр і набравши 8,2 відсотка голосів виборців.

 

 

У нижній палаті парламенту нового скликання також буде традиційно представлений «Демократичний союз угорців Румунії» (UDMR), за який проголосувало 7,4 відсотка електорату.

 

Майже аналогічним чином розподілилися голоси виборців і на виборах у верхню палату парламенту – Сенат.

07.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Поклик
Ірина Калинець
На уродини Ірини Калинець (1940-2012) «Непідвладний безсиллю рук         тягар серця,                         що вмістило в собі цілий світ,                         перелицюваний                         на вподобу свою і волю.                         Розставлені на долоні долі                         химерні постаті,                         що звуться приятелями і недругами...»                         
06.12.20 | | Минуле
Як творяться переконання в добу бульбашок фільтрів?
Дослідження розповідає, як люди поводяться з інформацією, що суперечить їхнім переконанням.
06.12.20 | | Наука
Віднайдення мови ікони
Роман Зілінко
Ікона є для розмови — з Богом, із собою, для роздумувань, для певного захисту, коли дивлячись на неї, прочитуєш символ захисту, того, що ти не один, що з тобою опікун і приклад для наслідування.
05.12.20 | | Штука
Стрункі та тлусті
Василь МАХНО
«Не біймося, наша спадщина – увесь світ». Ох, як близькі мені ці роздуми і заклики Борхеса! Сподіваюся, що не тільки мені.
05.12.20 | | Дискурси
Молдова: спроба російського реваншу
Максим МУЛЯР
Допоки ще не відбулася інавгурація новообраної президентки Маї Санду, прихильники старого проросійського президента Ігоря Додона намагаються протягти якомога більше шкідливих для країни, але корисних для Кремля законів.
04.12.20 | | У світі
Яка культура, така й прокуратура
Володимир ПЕТРАКОВСЬКИЙ
Те, що офіс Генпрокурора та офіс Президента є насправді одним офісом, стало відомо не вчора. Не до кінця ясним лишається те, як тому зарадити.
04.12.20 | | Україна
У темпі діафільму
Тарас Прохасько
Впізнаваність і новизна, переплетені до єдності, – надійне джерело радості пізнання. Треба вміти забувати, щоби могти прожити щастя згадування.
03.12.20 | | Дискурси
Потемки міського самоврядування
Мар'ян ХОМЯК
Казуси з історії магістрату Судової Вишні у 1867-1914 роках
03.12.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.