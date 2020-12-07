Соціал-демократи перемагають на виборах у Румунії.

Скоріш за все, вони створять урядову коаліцію з лібералами-екологами.

На парламентських виборах у Румунії впевнено перемагають опозиційні соціал-демократи. За результатами обробки даних з 84,91 відсотка виборчих дільниць, Соціал-демократична партія (PSD) набирає майже 30 відсотків (29,79%) голосів на виборах до Палати депутатів. Вона випереджає правлячу Націонал-ліберальну партію (PNL) майже на п’ять відсотків (25,01%). Про це в понеділок, сьомого грудня, повідомив румунський інформаційний портал Agerpres з покликом на інформацію з Центральної виборчої комісії в Бухаресті.

На третє місце вийшли ліберали-екологи з центристської партії «Союз за порятунок Румунії» (USR), їх підтримали 15,4 відсотка румунів. PNL і USR вже почали консультації щодо ймовірного формування правлячої коаліції.

Несподіванкою виборів стало й те, що до парламенту пройшла ультранаціоналістична антизахідна партія «Альянс за єдність румунів» (AUR), впевнено подолавши виборчий бар’єр і набравши 8,2 відсотка голосів виборців.

У нижній палаті парламенту нового скликання також буде традиційно представлений «Демократичний союз угорців Румунії» (UDMR), за який проголосувало 7,4 відсотка електорату.

Майже аналогічним чином розподілилися голоси виборців і на виборах у верхню палату парламенту – Сенат.