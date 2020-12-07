ЄУ затвердила режим санкцій за порушення прав людини.

Новий санкційний інструмент створено за зразком американського «закону Магнітського».

Рада Європейської Унії на рівні міністрів закордонних справ затвердила в понеділок, сьомого грудня, глобальний режим санкцій. Новий санкційний механізм має спростити процедуру запровадження штрафних заходів за порушення прав людини у будь-якому куточку світу. Очікується, що він почне діяти з 10 грудня. Про це повідомив інформаційний портал Euractiv з покликом на брюссельського дипломата.

Новий санкційний механізм ЄУ розроблено за зразком американського «закону Магнітського». Цей закон був ухвалений Конґресом США 2016 року, щоб покарати окремих осіб, причетних до резонансної загибелі в московському слідчому ізоляторі російського аудитора Сергія Магнітського.

«Режим передбачає створення глобального “чорного списку” осіб, яким заборонений в'їзд на територію ЄУ і доступ до фінансової системи Євроунії. Всі їхні активи в разі виявлення в європейських банках підлягають заморожуванню, резиденти ЄУ не мають права надавати цим особам будь-яких фінансових послуг», – пояснив верховний представник Європейської Унії з питань закордонної і безпекової політики Жозеп Боррель.

Режим санкцій був затверджений міністрами без обговорення, оскільки вже був узгоджений другого грудня на рівні послів усіх 27 держав – членів Європейської Унії. Як пояснив на брифінгу в Брюсселі представник зовнішньополітичної служби ЄУ, структурно цей механізм не буде нічим відрізнятися від чинних на даний момент рестриктивних заходів спільноти в царині порушення прав людини щодо окремих держав, наприклад Білорусі, М'янми, Ірану. Єдина відмінність нового режиму в тому, що за його допомогою рестрикції можуть бути накладені на громадянина будь-якої держави світу, якщо Брюссель підозрює його в порушенні прав людини на батьківщині, незалежно від того, чи існує режим санкцій ЄУ проти цієї держави.

Всі фігуранти санкційного списку зможуть спробувати опротестувати застосування до них штрафних заходів у Європейському суді загальної юрисдикції, що розташований у Люксембурзі.