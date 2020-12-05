ВР повернула кримінальну відповідальність за декларації.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив, що він підпише закон про повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації на початку наступного тижня. Парламент прийняв цей закон у п'ятницю. Він покликаний залатати дірки, спричинені нещодавнім рішенням Конституційного Суду.

"Я думаю, що на початку наступного тижня він буде підписаний, переданий Президентові. І я сподіваюся, що незабаром він буде опублікований набуде чинності", – сказав Разумков, згідно з УНІАН.

У п'ятницю Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №4460-д, який відновлює відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Проголосувало 289 народних депутатів.

Закон передбачає: умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей, якщо "похибка" в декларації становить 0,5-4 тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб, – карається штрафом від 42,5 до 51 тис. грн або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо помилка становить понад 4 тисячі прожиткових мінімумів – карається штрафом від 51 тис. до 85 тис. грн, або громадськими роботами, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.

Центр протидії корупції розкритикував ухвалений законопроєкт. Основна претензія – закон не передбачає в'язничного покарання за приховування майна.

“Голосування законопроєкту в такому вигляді – це корупційна змова депутатів проти країни. Щоб покарати чиновника хоча б обмеженням волі, посадовець має помилитися аж на 9 мільйонів. За це йому навіть не загрожує позбавлення волі в тюрмі, а обмеження в гуртожитку (з можливістю його покидати). Елітна трикімнатна квартира в центрі Києва обійдеться максимум у 8 млн. Збрехавши про таку нерухомість – депутат чи посадовець теж просто заплатить штраф чи відбудеться громадськими роботами”, – прокоментував голова правління ЦПК Віталій Шабунін.