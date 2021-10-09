"Дуже розчаровані": США та ЄС не бачать виправдань для затримок в антикорупційній політиці.

 

Сполучені Штати Америки та країни Європейського союзу гостро розкритикували зволікання з обранням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

 

 

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сторінці американської амбасади.

 

"ЄС та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні. Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами", – наголосили США та ЄС.


У суботу, 9 жовтня, кандидати на керівні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі мали виконати практичне завдання. Але засідання зірвалося через відсутність кворуму. Як заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, на засідання не з'явилися члени комісії Олена Бусол, Андрій Гуджал і Євген Соболь. З його слів, ця трійка "зірвала ключовий етап конкурсу".

 

Президент України поклав відповідальність за зволікання на виконавців.

 

"Немає й не може бути жодного адекватного пояснення того, що конкурс для обрання нового керівника САП затримується. Всі члени конкурсної комісії повинні виконати свою роботу й обрати нового керівника САП, як це і має бути відповідно до найкращих міжнародних практик", – ідеться в коментарі, що його поширила прес-служба ОП.

 

Керівник держави запевнив, що для діяльності конкурсної комісії створено всі умови. А ідготовчу роботу виконали вчасно та змістовно.

 

"Залишилися фактично фінальні етапи конкурсу. Ніхто не має права ставити під загрозу стабільність роботи антикорупційної інфраструктури та виконання міжнародних зобов'язань України", – заявив Зеленський.

 

Керівник САП Назар Холодницький демісував 21 серпня 2020 року. Конкурс з обрання нового очільника САП почався ще 25 січня.

 

09.10.2021

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