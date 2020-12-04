ФСБ Росії заявила про перестрілку на кордоні з Україною; одну людину вбито.

Державна прикордонна служба України не підтверджує інформації про перестрілку на українському кордоні. Раніше в п'ятницю прикордонники ФСБ Росії заявили про те, що кордон Росії з боку України намагалося перетнути троє осіб – була перестрілка і одного застрелили.

"Прикордонні наряди Державної прикордонної служби України не фіксували жодних пострілів поряд кордону з Росією. Крім того, російська сторона до цього негайно не інформувала українських прикордонників про жодні нестандартні ситуації на спільній ділянці кордону. Наразі додатково перевіряється ділянка місцевості, яку вказує суміжна сторона, де могло відбутися порушення кордону", – поінформували у Прикордонній службі.

Планувалася прикордонно-представницька зустріч "для з’ясування всіх обставин, про які зазначає російська сторона".

Федеральна служба безпеки Росії заявила у п'ятницю вранці: з території України троє осіб намагалися перейти кордон РФ на ділянці прикордонного управління ФСБ по Бєлгородській та Воронезькій областях. Під час перестрілки одна людина загинула, а двоє ніби втекли на територію України.