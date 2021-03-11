Бурштинських комунальників оштрафували на 40 тисяч за зливання стоків у Дністер.

У Бурштині на Прикарпатті комунальне підприємство «Житловик» не дотримувалося технологічного регламенту роботи очисних споруд, що призвело у листопаді 2020 року до наднормативного зливання забруднювальних речовин зі зворотними водами у Дністер. Про це сьогодні, 11 березня, повідомила Державна екологічна інспекція Карпатського округу.

Фото https://suspilne.media

Екоінспектори Карпатського округу провела три позапланові перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства. Зокрема, відібрали проби зворотних вод КП «Житловик» та поверхневих вод Дністра вище та нижче зливання по течії.

Лабораторні дослідження зафіксували перевищення нормативів гранично допустимих скидів одразу за кількома речовинами.

Шкоду довкіллю оцінили у 38 тисяч 516 гривень. Наразі підприємству виставили претензію для добровільного відшкодування збитків.

Фото https://suspilne.media

Зазначимо, очисні споруди КП «Житловик» розташовані у с. Німшин Галицького району Івано-Франківської області. Саме сюди течуть усі стоки з Бурштина, щоб пройти кілька етапів очищення. Торік на початку листопада АТ «Прикарпаттяобленерго» попередило КП «Житловик» про ризик від'єднання очисних споруд в Німшині через борг у 2 мільйони гривень перед держпідприємством зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», повідомило «Суспільне. Карпати».

За інформацією міської голови Роксолани Джури, вишукати у бюджеті ці кошти одразу не було можливості. До цього у 2020 році міська рада уже дотувала підприємство на понад 5 мільйонів гривень.