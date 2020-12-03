Зеленський призначив гендиректором "Укроборонпрому" голову Херсонської ОДА.

Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

Про це йдеться в указі №532/2020, оприлюдненому на сайті керівника держави 3 грудня.

У 2014-2016 роках Юрій Гусєв був заступником міністра оборони України. Із липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію.

Гусєва критикували за лояльність до фіґурантів "справи Гандзюк". Він є президентом громадської організації "Земляцтво Херсонщини", до ради якого входять колишній губернатор Андрій Гордєєв, а також голова облради Владислав Мангер, підозрюваний у вбивстві Катерини Гандзюк.

До жовтня генеральним директором "Укроборонпрому" був Айварас Абромавичус.

Після відставки Абромавичуса прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс Президенту Зеленському подання на призначення генеральним директором "Укроборонпрому" Сергія Тихонова. Тихонов був народним депутатом Верховної Ради III та IV скликань (1998-2006) від Прогресивної соціалістичної партії України Наталії Вітренко та кучмістського блоку "За єдину Україну". Офіс Президента зрезиґнував із цієї ідеї через спротив громадськості.