Помер екс-президент Франції Жискар д'Естен.

Причиною смерті стали ускладнення, пов'язані з COVID-19.

Валері Жискар д'Естен (Valéry Giscard d’Estaing), колишній президент Французької Республіки, помер в середу, другого грудня, в своєму маєтку в департаменті Луара і Шер. Про це повідомило видання Le Monde з покликом на офіс президента Франції.

Жискарові д'Естену було 94 роки. 17 листопада він був шпиталізований до лікарні в місті Турі через проблеми зі серцем. Там він провів п'ять днів. Раніше, у вересні, він звертався до лікарів в Парижі в зв'язку із запаленням легенів. Як повідомив Фонд імені Валері Жискара д'Естена, причиною смерті екс-президента Франції стали «ускладнення, пов'язані з COVID-19».

Д'Естен був главою французької держави з 1974 до 1981 року. Протягом 30-ти років він був наймолодшим президентом Франції, очоливши республіку в 48 років. Пізніше наймолодшим главою французької держави став чинний президент Емманюель Макрон.

Президент Жискар д'Естен ініціював модернізацію французького суспільства: в роки його правління дозволили розлучення за взаємною згодою сторін, легалізували аборти і знизили виборчий вік з 21 року до 18 років.

Д'Естен був переконаним європейцем, одним з творців Європейської Унії та «Великої сімки». Він підтримував тісні стосунки з Гельмутом Шмідтом (Helmut Schmidt), котрий обіймав посаду бундесканцлера Німеччини з 1974 до 1982 року.

У 2001 році Валері Жискар д'Естен очолив Європейський Конвент, створений для розробки проекту Конституції Європейської Унії. Цей документ все ж не був прийнятий, причому серед країн, що відкинули його на національних референдумах в 2005 році, була і Франція. Замість нього в ЄУ схвалили «полегшений варіант конституції» – Лісабонський договір.

Д'Естен був фахівцем у царині економіки і написав низку книг з цього фаху. До того, як стати президентом Франції, він кілька років працював на посаді міністра економіки і фінансів. З 2003 року колишній глава держави був членом Французької академії наук.

Як повідомили представники Фонд імені Валері Жискара д'Естена поховання експрезидента пройде в тісному родинному колі. Оскільки такою була остання воля небіжчика.