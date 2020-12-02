На Sotheby’s продали авторську копію завіси «Парнас» Львівської опери.

 

На аукціоні Sotheby’s продали авторську копію театральної завіси «Парнас» Львівської національної опери за 680,5 тисяч фунтів, тобто майже за 26 мільйонів гривень. Інформація про це оприлюднили на сайті аукціонного дому.

 

Фото https://www.sothebys.com


Зменшену копію, яку виставили на аукціон, виконав сам художник український і польський художник Генрик Семирадський, який є автором завіси «Парнас». Оціночна вартість копії перед проведенням аукціону складала 400-600 тис. фунтів стерлінгів.

 

Фото https://www.sothebys.com


Оригінал полотна «Парнас», яке мистецтвознавці відносять до десятки найважливіших монументальних живописних полотен Львова, вже понад 100 років зберігається у Львівській національній опері. Його розміри становлять 6 х 9 м. Глядачі Львівської національної опери мають можливість оглянути її кожної неділі перед вечірньою виставою.

 

Фото https://opera.lviv.ua


Генрик Семирадський, проживаючи в Італії, малював її, на замовлення архітектора Зиґмунта Ґорґолевського, саме для львівського театру. Однак на відкриття нової споруди, призначеного на 4 жовтня 1900 року, вона не встигла, затримавшись на виставках у Римі й Варшаві. Із монументальним полотном «Парнас» глядачі познайомилися 13 січня 1901 р. Відтоді унікальний твір талановитого художника є частиною інтер’єру залу.


Зменшену копію полотна, розміром 91 х 147 см, Генрик Семирадський створив після написання повнорозмірної картини. Композиція, написана олією на полотні, є майже точною репродукцією першої версії.

 

02.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Відзнака Оксани Линів
Українська диригентка Оксана Линів отримала відзнаку Oper!Awards від німецького оперного журналу як найкраща диригентка 2020 року.
01.12.20 | | Штука
Живіший за живих
Володимир СЕМКІВ
"Будьте гідними ранкового сонця", – рядок із есею Тараса Матвіїва. Воїн загинув на війні влітку. Нині ці слова увічнили в Жидачеві.
30.11.20 | | Галичина
Біохімічні випадкові числа
Випадкові числа мають цілу низку практичних застосувань – від казино до шифрування даних. Уперше такі числа отримали за допомогою синтезу молекули ДНК.
30.11.20 | | Наука
«Симфонічні прем’єри» галицьких світочів
Оля Лозинська
Темп і тон задають молоді митці: Collegium musicum з Львівським органним залом формує новий запит на українське, галицьке мистецтво, зриваючи з нього налички маргінальности.
29.11.20 | | Штука
Дива, які ми не помічаємо
Йоханан ПЕТРОВСЬКИЙ-ШТЕРН
Писати некролог – все одно, що хоронити людину. За цей рік я втомився писати некрологи. Проте мене, може, й залишили, щоб розповісти про Пані Марію
29.11.20 | | Україна
Звідки може прийти наступна пандемія?
20% міст із найкращим транспортним сполученням — потенційні центри спалаху нової інфекції.
29.11.20 | | Наука
Нестерпна повинність ритуалу
Роман КЕЧУР
Чи варто щороку повертати свій погляд у минуле? Варто. Це потрібно суспільству. Говорю це з точки зору досвіду психотерапевтичної роботи.
28.11.20 | | Минуле
Адо, хто ти?..
Юрій Андрухович
Російська мова вкрай неприязна до фемінітивів. Українська ж тим часом ступила на шлях рішучої, сказати б, фемінізації
27.11.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.