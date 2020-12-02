На Sotheby’s продали авторську копію завіси «Парнас» Львівської опери.

На аукціоні Sotheby’s продали авторську копію театральної завіси «Парнас» Львівської національної опери за 680,5 тисяч фунтів, тобто майже за 26 мільйонів гривень. Інформація про це оприлюднили на сайті аукціонного дому.

Фото https://www.sothebys.com



Зменшену копію, яку виставили на аукціон, виконав сам художник український і польський художник Генрик Семирадський, який є автором завіси «Парнас». Оціночна вартість копії перед проведенням аукціону складала 400-600 тис. фунтів стерлінгів.

Фото https://www.sothebys.com



Оригінал полотна «Парнас», яке мистецтвознавці відносять до десятки найважливіших монументальних живописних полотен Львова, вже понад 100 років зберігається у Львівській національній опері. Його розміри становлять 6 х 9 м. Глядачі Львівської національної опери мають можливість оглянути її кожної неділі перед вечірньою виставою.

Фото https://opera.lviv.ua



Генрик Семирадський, проживаючи в Італії, малював її, на замовлення архітектора Зиґмунта Ґорґолевського, саме для львівського театру. Однак на відкриття нової споруди, призначеного на 4 жовтня 1900 року, вона не встигла, затримавшись на виставках у Римі й Варшаві. Із монументальним полотном «Парнас» глядачі познайомилися 13 січня 1901 р. Відтоді унікальний твір талановитого художника є частиною інтер’єру залу.



Зменшену копію полотна, розміром 91 х 147 см, Генрик Семирадський створив після написання повнорозмірної картини. Композиція, написана олією на полотні, є майже точною репродукцією першої версії.