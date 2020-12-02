5 осіб загинуло внаслідок умисного наїзду в Німеччині.

Поліція відкидає тероризм і схиляється до версії про психічну хворобу водія.



У вівтрок, першого грудня, автомобіль марки Land Rover несподівано заїхав у пішохідну зону в центрі німецького міста Трір. Водій почав їхати зиґзаґом, намагаючись збити якомога більшу кількість людей. Про це повідомила німецька газета Das Bild.

Внаслідок інциденту, за останніми даними з місцевої поліції, загинули п'ятеро людей: жінки у віці 25, 52 і 73 років, дев'ятимісячна дівчинка і її батько, 45-річний чоловік. Крім того, постраждали 15 осіб, з них дев’ятеро отримали важкі травми. Зокрема, у шпиталі з важкими пораненнями лежать мати загиблої дівчинки та її півторарічний син.

Як повідомив прокурор Петер Фрітц (Peter Fritzen), котрий проводить розслідування у цій справі, злочин скоїв раніше не судимий 51-річний чоловік, котрий має німецьке громадянство. Це уродженець Тріра, він прожив більшу частину свого життя в реґіоні Трір-Саарбург. Проти нього розпочато розслідування за підозрою у вбивстві п'ятьох осіб і завданні важких тілесних ушкоджень в декількох випадках.

«Чоловік, котрий вчинив наїзд, діяв з умислом, він їхав зиґзаґом пішохідною зоною, щоб заподіяти шкоду як можна більшій кількості людей, – заявив на прес-конференції міністр внутрішніх справ федеральної землі Райнлянд-Пфальц Роґер Левентц (Roger Lewentz).

Про мотиви злочинця поки що нічого не відомо, його допит триває. За словами Петера Фрітц, у слідства наразі немає підстав стверджувати, що злочин скоєно з «якимось терористичними мотивами» політичного чи релігійного характеру. Слідчі схиляються до версії, що у злочинця були психічні проблеми. «Тому найближчим часом буде проведена психіатрична експертиза», – повідомив Петер Фрітц.

За даними поліції, в момент скоєння злочину чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння, в його крові виявлено 1,4 проміле алкоголю. У нього останнім часом не було постійного місця проживання, кілька останніх днів він провів у своєму автомобілі.

Це вже не перший випадок в Німеччині, коли автомобіль використовують як засіб убивства мирних мешканців. У лютому цього року в Фолькмарзені у федеральній землі Гессен 29-річний чоловік скоїв навмисний наїзд на групу людей під час карнавальної ходи. Постраждали десятки людей, в тому числі 18 дітей. Злочинець перебуває в попередньому ув'язненні, слідство відкидає політичні мотиви.

У Північному Райні-Вестфалії сталося два таких інциденти: в січні 2019 року 50-річний чоловік в новорічну ніч скоїв наїзд на групу людей в Боттропі. Постраждали чотири людини. Водій поміщений в закриту божевільню. У Мюнстері в квітні 2018 року чоловік скоїв наїзд на відвідувачів ресторану, загинуло 5 осіб, понад 20 поранено. Водій застрелився на місці злочину. Слідчі вважають, що він був психічно хворим.

У Гайдельберзі в федеральній землі Баден-Вюртемберг в лютому 2017 року 35-річний чоловік наїхав на пішоходів на тротуарі в центрі міста. Від травм помер 73-річний чоловік. Злочинець визнаний неосудним і поміщений в психлікарню.