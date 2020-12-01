Львівська філармонія запрошує на концерт «Дириґенти. Українською: Муравйов».

 

У Львівській національній філармонії імені М. Скорика у п’ятницю, 4 грудня, відбудеться другий концерт у межах проєкту «Дириґенти. Українською». Концерт пройде під батутою молодого львівського дириґента Ігоря Муравйова.

 

Фото https://philharmonia.lviv.ua

 

«Дириґенти. Українською» – проєкт, який дає можливість молодим талановитим дириґентам виступити із одним із найбільших та найдавніших українських оркестрів – Академічним симфонічним оркестром Львівської національної філармонії.

 

«Кожна подія проєкту розкриває відповіді на популярні запитання серед слухачів, зокрема що являє собою професія дириґента, яка його функція та хто в тандемі оркестр – дириґент головніший? З допомогою відео та фотоматеріалів, які можна знайти на офіційних сторінках Львівської національної філармонії (на сайті та соцмережах), усі охочі можуть познайомитися ближче із солістами, дириґентами, а також композиціями, що звучатимуть у програмі», – повідомили організатори.

 

Фото https://philharmonia.lviv.ua

 

Під час концерт під батутою Ігоря Муравйова звучатимуть: «Українська сюїта» львівського композитора Миколи Колесси, знаменита «Гаффнерівська» симфонія (№35) Моцарта, яка початково була створена для сім’ї Гаффнерів як Серенада для супроводу церемоніалу із надання дворянського титулу Зигмунду Гаффнеру, батько якого свого часу був мером Зальцбурга, звідки й походив сам Моцарт.

 

Завершиться подія прем’єрним виконанням Третього фортепіанного концерту Петра Чайковського. Сольну партію виконає Андрій Макаревич.

 

Фото https://philharmonia.lviv.ua

 

Ігор Муравйов зазначив, що хоче дириґувати саме цю програму, зокрема тому, що цього року світ відзначає 180-ліття від народження Петра Чайковського, і фортепіанний концерт Чайковського, усі три його частини, буде вперше виконуватися в Україні.

 

Концерт запланований на 19:00. Квитки можна придбати у касі філармонії.

 

Нагадаємо, перший концерт із серії «Дириґенти. Українською» відбувся у жовтні під батутою одеської дириґентки Маргарити Гринивецької. Солістами виступили львівська скрипалька Марія Ткачик та київський скрипаль Андрій Павлов. Концерт отримав схвальні відгуки. Запис трансляції можна переглянути на YouTube-каналі Львівської національної філармонії.

01.12.2020

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