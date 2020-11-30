Йде локдаун по землі…

Знайти риму до того, що написане в заголовку, може кожен бажаючий поки в уряді заримовують слова «бюджет», «МВФ» та іншу обсценну лірику. Огляд подій тижня в Україні

Прогнози тижня

На зламі тисячоліть Віктор Шендерович бідкався, що в Росії часів пізнього Єльцина сатирикам сутужно вигадати щось карколомно смішне, бо існує в тій країні Віктор Чорномирдін. Поки якийсь дотепник, якому афоризми треба штампувати згідно службових обов’язків, вишпортував зі свого гіпоталамуса кумедності, Віктор Степанович строчив крилатими висловами, як Анка з кулемета і позбавляв штатних сміхотворців зайвого кавалка хліба.

У сучасній Україні «титанів словесності» калібру Чорномирдіна не спостерігається, але в нас взяли не вмінням, а числом і перли в скарбничку вербальної глупоти надходять з жвавістю, яка б подивувала навіть найвідомішого російського прем’єра.

Давид Арахамія – ведучий спеціаліст у процесі надання естетичної втіхи вухам і мозку любителів вивихнутих оказіоналізмів. Найсвіжіший перл лідера парламентської фракції «Слуга народу», як завжди актуальний, має відношення до пандемії. «Імовірність повного локдауну 90%. Є шанси, що нам пощастить, але поки виглядає так, що ймовірність дуже висока. Тепер питання, як його правильно ввести і в якому форматі. Уряд заявляє про якийсь інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а такий... скоригований на реалії в кожному регіоні, в тому числі громадський транспорт і так далі», - заявив Арахамія. Словосполучення «інтелектуальний локдаун» ідіомою стало моментально.

Але не тільки вишуканими оказіоналізмами готують нардепи та інші представники влади посполитих до суворого карантину. Ще один представник «Слуги народу» Михайло Радуцький потішив своїх «гоподарів», що вітчизняна система охорони здоров’я може витримати до 30 тисяч нових хворих на добу. «Якщо ми вийдемо на цифру 20 тисяч і більше, то, скоріше за все, треба буде запроваджувати нокдаун. Який має бути локдаун? На мою думку, із зупинкою транспорту. Якщо ми закриваємо бізнес, школи, і при цьому працює громадський транспорт – метро, потяги – то я не бачу від цього великого результату. Якщо повний локдаун – то і треба робити повний», - заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Тим, до кого не доходять феєричні словосполучення Арахамії і цифри Радуцького в популярній формі найближчу перспективу пояснив міністр внутрішніх справ. «Моя особиста точка зору, що необхідно вводити локдаун якомога швидше. Дійсно, тривалістю три або чотири тижні», - з міліцейською простотою розтлумачив Аваков.

Тому простим смертним варто закупитися тим на що вистачає фантазії і фінансів і чекати нових зустрічей в ефірі.





Обіцянка тижня

Свої три горнятка меду в виварку пандемічного дьогтю вирішив додати президент.

«Перше – одноразова матеріальна допомога тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через посилення карантину. Якщо ви ФОП і змушені закрити свою кав’ярню або найманий працівник і вас звільняють, бо кав’ярня, де ви працювали, на жаль, закривається, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень», – традиційно у відеозверненні пообіцяв Зеленський.

«Друге – одноразова матеріальна допомога суб’єктам господарювання задля збереження робочих місць. Якщо ви власник кав’ярні і ви не закрилися, але через карантин скоротили час роботи, нікого не звільнили, проте деяких працівників відправили у вимушену відпустку, тоді для виплат таким працівникам ви зможете отримати допомогу. Це буде сума, пропорційна часу простою в розмірі до восьми тисяч гривень на одного працівника», – у такому ж форматі заявив Володимир Олександрович.

І на завершення: «Якщо через посилення карантину ваша діяльність забороняється, ви отримуєте компенсацію за сплату ЄСВ (єдиний соціальний внесок - Z) за своїх найманих працівників».

Тепер залишилося почекати поки анонсований раніше локдаун стане реальністю, зібрати всю законослухняність в кулак і подумати, як прожити на 8000 гривень тим, хто їх отримає.

Ті, що такої субсидії не матимуть можуть не перейматися і не думати.

Роздуми тижня

Добре, що на планеті є люди, які вміють перекладати з мови політиків, юристів, економістів чи з якогось пташиного діалекту на людську. Бувало читаєш таке повідомлення вітчизняного мінфіну:

«Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ Програми Stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ та отримання чергового траншу. Основний акцент перемовин стосувався формування спільного із МВФ бачення основних бюджетних показників – рамки доходів, видатків і дефіциту. Мінфін проводив щоденні консультації із експертами Фонду щодо можливостей фінансування дефіциту та пріоритетних видатків бюджету у 2021 році. В цілому, параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ».

Останнє речення вселяє впевненість у завтрашньому дні, але трохи бентежить, що починається воно з «в цілому», яке зароджує стримані підозри. І от тоді на допомогу приходять згадані драгомани.

У контексті «успішної співпраці між Україною та МВФ» тлумачем став екс-міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства а зараз радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов. «Траншу не буде. У кого є якісь ілюзії – це нереально. Фізично, календарно зараз ми не встигаємо. Траншу у цьому році не буде», - з прямотою патологоанатома констатував чиновник.

Колись цей відвертий чоловік казав, що не приховує, що є дебілом. Можливо, тоді Милованов трохи покривив душею, але про ілюзії сказав чисту правду.



Особисте тижня

«Запорєбрікова» аксіома «цар – хороший, бояри - погані» в наших палестинах трансформувалася у «цар – розумний, бояри - матолки». Тільки так можна пояснити черговий казус в оточенні Володимира Зеленського.

Існує в Офісі президента заступник керівника цієї структури Олег Татаров. Літом, коли Володимир Олександрович призначав Олега Юрійовича на цю посаду, президентові тактовно натякали, що не пасує пускати так високо адвоката одіозних Портнова і Новинського, який має у своїй кредитній історії роботу у МВС часів Захарченка, для якого означення «одіозний» є компліментом.

Президент не послухав злосливців і Татаров прийшов на Банкову. Там йому пасувало б спокійно дивитися у вікно на будинок з химерами, на весну, милуватися фантастичними магноліями, що квітнуть поруч, а після локдауну по-сусідськи сходити в театр Франка. Але, видно, мав заступник невитрачений в буремному минулому запас активності і тому вийшов на інформаційне поле.

"НАБУ - це не українська історія, яка на жаль є за межами нашої країни. Можна виходити з різними законодавчими ініціативами, але корінням проблем в антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник", - заявив Татаров газеті "Закон і бізнес".

Таке відкриття моментально напружило ОП, бо наїзди окремих офіційних осіб на антикорупціонерів відгикуються наїздами на весь офіційний Київ з боку «цивілізованого Заходу» і в першу чергу Міжнародного валютного фонду. Тому канцелярія гаранта Конституції майже моментально (у неділю, між іншим) відреагувала: «Заява заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо діяльності НАБУ є його особистою думкою та не відображає офіційної позиції президента».

Найприкріше в усій цій буфонаді, що до подібної макамбри вже майже всі звикли, і, коли в майбутньому якийсь клерк запацючить чергову «особисту думку», то це буде сприйнято як належне. Бо «інтелектуальний локдаун» - норма життя.