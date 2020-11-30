Зеленський збирає урядовців радитися про локдавн.

Президент України Володимир Зеленський скликає нараду з урядовцями для обговорення перспективи запровадження локдавну в Україні.

Про це Зеленський сказав під час заслуховування актуальної інформації про поширення ковіду в понеділок, передає прес-служба ОП.

"Нам треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система та наша економіка. Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров'я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути", – сказав Президент.

На нараду запрошено представників Міністерства охорони здоров'я, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства внутрішніх справ, а також апарату Ради національної безпеки і оборони. Чиновники зберуться, "щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдавн і коли".

Президент хоче поінформувати українське суспільство про перспективу запровадження повного карантину якнайшвидше, "щоб поінформувати людей заздалегідь і підготуватися з точки зору економіки та надання послуг населенню".