У Кремлі застрелився охоронець Путіна.

Подробиці інциденту поки що не розкриваються.

Михайло Захаров

Співробітник російської Федеральної служби охорони (ФСО) наклав на себе руки на території московського Кремля. Про це в понеділок, 30 листопада, повідомило видання Baza на своєму Telegram-каналі. Подробиці інциденту поки що не розкриваються. Керівництво загиблого зв'язалося з його жінкою, повідомивши лише про сам факт смерті їхнього службовця.

Самогубцем виявився Михайло Захаров, котрий працював в 5-у відділі відомства. Саме цей відділ відповідає за особисту охорону президента Росії Володимира Путіна. Захаров застрелився безпосередньо під час несення служби.

Колеги загиблого, за словами журналістів, стверджують, що серед ймовірних причин такого вчинку могли бути труднощі з начальством. Наприклад, останнім часом нібито Захаров був змушений був перепрацьовувати, перебуваючи на роботі понад 15 годин за добу. Відзначається, що така «практика» почастішала, зважаючи на гостру нестачу кадрів у відомстві. Таким чином, співробітники ФСО можуть працювати в дві зміни поспіль.

Як ще одну ймовірну причину самогубства називають сімейні проблеми. Родичі Михайла Захарова стверджують, що він і його дружина давно не живуть разом, а в грудні пара повинна була розлучитися.

Самогубство Захарова стала вже другим у структурі ФСО за рік. Нагадаємо, що 15 березня в Москві знайшли мертвим 24-річного снайпера з президентської охорони: причиною смерті чоловіка стало вогнепальне поранення в голову.