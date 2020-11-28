Трюдо: Сталін прагнув винищити ідентичність українців.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив зі словами солідарності із українцями в День пам'яті жертв голодоморів і вшанував пам'ять померлих.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на інтернет-сторінці канадійського прем'єра.

"Сьогодні ми приєднуємося до українських громад в Україні та в усьому світі, щоби згадати мільйони людей, постраждалих і загиблих під час Голодомору. У 1932-1933 роках тоталітарний радянський режим Йосипа Сталіна викликав в Україні жахливий голод – геноцид, покликаний зламати дух українського народу, стерти його ідентичність і зупинити його жагу до свободи та незалежності", – йдеться у заяві.

Трюдо нагадав, що мільйони людей померли від голоду; багатьох депортували або стратили.

"Перед обличчям такої жорстокості українці вистояли… У 1991 році, після більш ніж півстоліття радянського гніту, Україна завоювала незалежність", – підкреслив прем’єр Канади.

Голова уряду нагадав, що тривалий час правду про Голодомор приховували від світу, а сам факт геноциду заперечували.

Трюдо закликав канадців ушанувати пам’ять жертв Голодомору "й визнати той внесок, який українські канадці зробили в побудову кращої країни для всіх нас".

Джастін Трюдо закінчив заяву словами: Vichna Yim Pamyat!