Убито одного з батьків іранської ядерної програми.

Тегеран обіцяє помститися й звинувачує у вбивстві Ізраїль.

 

 

Одного з керівників ядерної програми Ірану фізика Мохсена Фахрізаде убито в передмісті Тегерана. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву іранської влади. Науковець став жертвою атаки нападників в населеному пункті Абсард поблизу іранської столиці. 

 

Іранське Міністерство оборони описало обставини вбивства так: «Озброєні терористи напали на автомобіль, в якому перебуав Мохсен Фахрізаде, керівник відділу нашого Міністерства з досліджень та інновацій. Після сутички між терористами і його охороною Фахрізаде отримав важкі поранення і був терміново відправлений до лікарні. На жаль, зусилля медиків з порятунку його життя не мали успіху і кілька хвилин тому він помер».

 

Радник верховного лідера Ірану Хоссейн Дехґан заявив, що країна помститься за вбивство талановитого вченого-ядерника, одного з творців ядерної програми Ірану. «Ми впадемо блискавкою на голови вбивць мученика», – пообіцяв Дехґан.

 

Іран звинувачує у вбивстві фізика Ізраїль. З такою заявою раніше 28 листопада виступив глава держави Хасан Роухані. «Убивство мученика Фахрізаде показує відчай наших ворогів і глибину їхньої ненависті. Його мученицька смерть не зупинить наші досягнення», – запевнив президент Ірану.

 

Мухсін Фахрізаде, професор атомної фізики університету імені імама Хусейна і радник Міністерства оборони Ірану, кілька років тому вже пережив невдалу спробу замаху.

28.11.2020

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