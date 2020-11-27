У Львівській ОДА не бачать загрози у динаміці смертності від Сovid-19 в області.

 

Ситуація із захворюваністю на Сovid-19 є складною загалом по Україні і на Львівщині зокрема. За попередню добу на Львівщині зафіксували черговий антирекорд – захворіли 898 осіб. До того ж показник летальності на Львівщині сягнув 2,8%, тоді як в середньому по Україні – 2,4%, а у сусідній Тернопільщині, до прикладу, 1,4%. Про це сьогодні, 27 листопада, на брифінгу повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко.

 

Фото https://loda.gov.ua

 

«Я констатую, що Львівщина не є лідером за кількістю осіб, які померли від Сovid-19. Показник має свою методику розрахунку. Там не береться просто скільки осіб померли. Використовуються розрахунки відповідно до кількості осіб, які проживають на території. По Україні цей показник становить 2,4, на Львівщині – 2,8. Але це не говорить про те, що у нас найбільше осіб, які померли від Сovid-19», – заявив у коментарі Z Іван Собко. Він також додав, що головні лікарні відповідних медичних закладів можуть обґрунтувати кожен летальний випадок від коронавірусної інфекції на Львівщині.

 

Зазначимо, щільність населення Львівщини станом на початок 2020 року – 115,1 осіб/км². Для порівняння, у сусідній Тернопільській області – 78,4 осіб/км², в Івано-Франківській області – 97,93 осіб/км². У середньому по Україні – 72 особи/км².

 

У разі різкого погіршення епідеміологічної ситуації, за словами Івана Собка, певні медичні заклади будуть повністю переводити на ковідний профіль.

 

Фото https://loda.gov.ua

 

Відсьогодні на прийом коронавірусних хворих працює Львівська клінічна лікарня на залізничному транспорті, що на вул. І. Огієнка, 5 у Львові – тут розгорнули 100 ліжок для госпіталізації. 

 

«Проблем у наданні медичної допомоги особам, які потребують госпіталізації із ковідом, наразі нема. Однак ми внесли пропозиції щодо розширення госпітальної бази. Ці пропозиції погоджені і розглянуті міністром. Відтак до лікування хворих залучать іще Львівську клінічну лікарню на залізничному транспорті. Окрім того, Фтизіопульмонологічний центр може розгорнути до 500 ліжок», – зазначив заступник голови ЛОДА.

 

Чиновник запевняє, що триває також робота із розширення кисневої мережі.

 

«Системно працюємо над тим, аби мати резерви у разі потреби. Уже понад 64% ліжок оснащені киснем. Також виділили з обласного бюджету 1 млн грн Фтизіопульмонологічному центру на придбання додаткових концентраторів», – розповів Іван Собко.

 

27.11.2020

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