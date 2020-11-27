Російські пропагандистські ЗМІ надрукували фейк про Навального і його родину.

Німецьке видання, на яке вони покликаються, виявилося насправді фальшивкою, створеною Кремлем.

 

 

Російські пропагандистські ЗМІ – «Комсомольская правда», Газета.Ру, «Супутник» і сайт «ИноСМИ» – опублікували фейкову інформацію про Олексія Навального і його родину з покликом на неіснуюче німецьке видання. Цей фейк виявив телеканал OstWest, який працює в Німеччині.

 

Йдеться про публікацію, в якій стверджується, що дружина Олексія Навального Юлія балотуватиметься в депутати Держдуми «за вказівкою закордонних кураторів». Також у ній наголошується, що історія з отруєнням Олексія Навального «Новичком» повністю вигадана його командою, а бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель стала жертвою широкомасштабної інформаційної кампанії з просування російського опозиціонера.

 

Спочатку публікація була розміщена на сайті Abendlich Hamburg, її автором значився такий собі Маттіас Фрітц (Matthias Fritz). Однак телеканал OstWest виявив, що у сайту немає ні свідоцтва про реєстрацію ЗМІ, ні контактів, ні підписників. Сам сайт Abendlich Hamburg з'явився в березні 2018 року і з перших днів копіює матеріали німецькомовної редакції Russia Today. Окрім того, торік сайт неіснуючого німецького видання використовував російський домен-сервіс «Рег.ру».

 

Олексій Навальний назвав інформацію, передруковану російськими виданнями з Abendlich Hamburg, «повністю вигаданою». «Створили сайт неіснуючого німецького ЗМІ, там розміщують фігню, яку вигадують, а потім передруковують у Росії з заголовком "Як повідомило німецьке видання"», – зазначив російський опозиціонер.

 

Після того, як з’явилися повідомлення про можливу перевірку видання Abendlich Hamburg, його сайт раптово перестав відкриватися. На його головній сторінці повідомляється про «помилку 404».

27.11.2020

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