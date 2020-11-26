Синод Кіпрської Церкви підтримав архієпископа з визнанням ПЦУ.

 

Синод Кіпрської православної Церкви підтримав рішення архієпископа Хризостома визнати Православну Церкву України.

 

Про це йдеться в комюніке синоду, повідомляє "Релігійна правда" з покликом на churchofcyprus.org.

 

 

“Священний синод Церкви Кіпру на засіданнях 23 і 25 листопада 2020 року детально обговорив українське церковне питання і проблемну ситуацію, що виникла з поминанням Блаженнішим архієпископом Кіпрським Хризостомом Епіфанія як предстоятеля Церкви України, і вирішив не виступати проти цього рішення Його блаженства. У той же час Священний синод очікує широкого обговорення із загальною участю для подолання нинішньої кризи, яка загрожує розколом Церкви Христової”, – йдеться у повідомленні.

 

Митрополит Кіккський Никифор заявив після засідання, що рішення про визнання ПЦУ було прийнято 10 голосами проти 7. Попри це, воно не є примусовим, тому що це “питання віри”.

 

ПЦУ привітала рішення Кіпрської Сестри.

 

"Повнота нашої Церкви висловлює вдячність предстоятелю та ієрархам Церкви Кіпру, які послідували канонічним рішенням Вселенського патріархату щодо автокефалії ПЦУ. Між Православною Церквою України та Кіпрською православною Церквою встановлене повне церковне спілкування як між автокефальними православними Церквами-Сестрами", – ідеться в заяві ПЦУ.

 

Як писав Z, 24 жовтня архієпископ Кіпру Хризостом ІІ пом'янув предстоятеля ПЦУ Епіфанія під час літургії при рукоположенні нового єпископа Арсінойського Панкратія.

 

 

Поминання предстоятелем церкви керівника іншої автокефальної Церкви у православному світі означає її визнання. Відтак Церква Кіпру стала третьою після Грецької церкви та Олександрійського патріархату, котра визнала ПЦУ.

 

Хризостом ІІ заявив у своєму тодішньому коментарі, що він мусив нарешті ухвалити рішення. А якщо хтось з членів Синоду захоче обговорити його, то він до цього готовий. Але спочатку надішле листа Вселенському патріарху й отримає його відповідь. Керівник Церкви сказав, що його рішення укріпить православ'я та Церкву Кіпру.

 

Хризостом ІІ запевнив, що у разі розгляду рішення на синоді його підтримають якщо не одноголосно, то більшістю голосів.

 

Згодом чотири митрополити Кіпрської Церкви виступили з офіційним зверненням, в якому засудили дії архієпископа як такі, що порушують засади соборності. Вони повідомили, що вже обговорювали цю ініціативу на попередньому Синоді, але вирішили не поспішати, а спочатку його дослідити. Тепер вони вимагають від архієпископа скликання позачергового синоду.

 

Церква Кіпру є однією з найдревніших помісних православних церков – вона стала автокефальною ще в V столітті.

 

Кіпрська Церква ще навесні 2019 року розглядала українське питання, проте остаточне рішення відклала "на потім".

 

25.11.2020

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