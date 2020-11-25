"Такого не було з 90-х": Саакашвілі пророкує Україні фінансову халепу.

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі вважає, що "карантин вихідного дня" шкодить українській економіці. Втім, Саакашвілі і без того передрікає Україну фінансову кризу, подібну до тих, що були у 1990-х.

Про це Саакашвілі сказав у інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Якщо просто наїжджати, закривати – навряд чи це буде ефективно", – сказав Саакашвілі.

Він додав, що українські заклади і так не мають відвідувачів.

"Більшість закладів абсолютно пусті. Реальні ознаки дуже важкої стагнації, кризи. У цій ситуації ще їх дотискати додатковими заходами... Економіка цього не витримає, вона лусне, це викличе трагедію мільйонів нових людей", – сказав голова "реформаторського" виконкому.

Загальна оцінка Саакашвілі – українська економіка "рухається до великої катастрофи".

“Такого в Україні не було з 1990-х років. Коли така ситуація, треба або щось робити, або просто країна пролітає в трубу. Тобто ми зараз із заплющеними очима йдемо до прірви. І це відбувається в умовах, коли практично уряд не функціонує. Наче він існує у паралельному світі. Вони говорять про якісь успішні реформи, результати яких відчув на собі бізнес”, – цитує телеканал "Прямий".

“Це результат цілої низки помилок, які були допущені у фінансовій та фіскальній політиці. Результат всеосяжної корупції в податковій та митній системі. Це результат відсутності дій щодо відкриття економіки для залучення інвестицій та реальної приватизації. Це призводить до того, що український бюджет на межі розвалу. Це правда", – оцінив Саакашвілі.