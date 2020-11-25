У Тернопільській облраді провели першу сесію.

У Тернопільській обласній раді сьогодні, 25 листопада, відбулася перша сесія сьомого скликання. Новообрані депутати набули своїх повноважень, повідомила голова Тернопільської обласної виборчої комісії Галина Щигельська.

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За її словами, загалом в облраді є 64 депутати: 17 від «Європейської солідарності», 13 від «Свободи», 12 від партії «За майбутнє», по 8 від «Слуги народу» і «Батьківщини», 6 від партії «Довіра». При цьому 47 депутатів працювали у раді попереднього скликання.

Під час реєстрації відбулися заміни. Так від партії «Довіра» замість Миколи Люшняка депутатом став Олег Войцишин. Замість Ольги Насалик від «Довіри» – Олег Щиголь. Від партії «За майбутнє» замість Івана Чайківського – Олег Боберський. Від «Слуги народу» замість Ольги Гевко – Ярослав Захарків. Замість Віктора Козорога від «Свободи» Михайло Тимошик.

Попри те, що «Європейська солідарність» отримала найбільше мандатів у Тернопільській облраді, свого лідера – Степана Барну – на голову облради не висували. Оглядачі вважають, що політсила не зуміла заручитися для цього достатньою підтримкою представників інших партій.

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Єдиним претендентом на посаду голови Тернопільської облради став лідер виборчого списку ВО «Свобода», кандидат економічних наук, народний депутат України VII–VIII скликань Михайло Головко. Він озвучив своє бачення розвитку області, заявивши, зокрема, про намір відновити роботу аеропорту та створити умови для повернення додому місцевих заробітчан.

Шляхом таємного голосування Михайла Головка обрали головою Тернопільської обласної ради VII скликання, його підтримали 38 депутатів. Він склав присягу. Опісля йому присвоїли І ранг посадової особи місцевого самоврядування.