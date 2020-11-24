Американський есмінець John McCain вторгся в російські води.

Принаймні про це заявило Міністерство оборони Росії.

Американський есмінець USS John McCain порушив морський кордон Росії. Про це повідомив інформаційний портал «Газета.Ру» з покликом на заяву Міністерства оборони РФ. Інцидент трапився в затоці Петра Великого на Далекому Сході.

«Есмінець "Джон Маккейн", який вже кілька днів перебуває в Японському морі, 24 листопада о 06.17 (московського часу) порушив територіальні води Росії, заглибившись за смугу морського кордону на 2 км. Великий протичовновий корабель Тихоокеанського флоту "Адмірал Виноградов" зупинив порушення державного кордону Російської Федерації есмінцем ВМС США "Джон Маккейн" в затоці Петра Великого, попередивши американський есмінець через міжнародний канал зв'язку про неприпустимість таких дій та можливості застосування таранного маневру для витіснення порушника з територіальних вод. Після отриманого застереження і зміни курсу великим протичовновим кораблем ТОФ "Адмірал Виноградов" на есмінець "Джон Маккейн" американський корабель відразу вийшов в нейтральні води. Повторних спроб увійти в них американський есмінець не робив», – йдеться в повідомленні.

ВМС США оголосили, що есмінець USS John McCain брав участь в операції зі свободи судноплавства (FONOP, Freedom of Navigation Operations). Метою операції є захист права вільного судноплавства в міжнародних водах, визнаних в Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Есмінець оснащений багатофункціональною бойовою інформаційно-керуючою системою Aegis, яка передбачає озброєння крилатими ракетами Tomahawk, зенітними керованими ракетами Standard і протичовновими ракетами ASROC. Довжина корабля – 153,92 м, ширина – 20,1 м. Максимальна швидкість ходу – 32 вузли. Екіпаж налічує 338 осіб.

USS John S. McCain приписаний до військово-морській базі США в Йокосуці в Японії. Корабель введено в експлуатацію 1999 року.