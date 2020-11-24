Міністр культури запропонував Україні повний локдавн на Різдвяні свята.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував запровадити в Україні суворий карантин і запланувати повний локдавн на Новий рік та Різдвяні свята.

Про це Ткаченко написав на своїй сторінці у Telegram.

"Моя особиста думка – краще прогнозований локдавн, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят. Безумовно, уряд має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття. А по-друге, відмовитися на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад в зумі", – написав Ткаченко.

Він додав, що згідно з оприлюдненим планом МОЗ, Україну чекає наразі останній "карантин вихідного дня" наприкінці цього тижня. Міністр додав, що завершення такого типу карантину чекають усі, хто зараз не може працювати в умовах коронавірусних заборон та обмежень – а йдеться і про креативні індустрії, і про туризм, і про малий та середній бізнес.

"Останні дні щодобова кількість інфікованих коронавірусом знизилася. Але питання, що нас очікує завтра, залишається відкритим. Ситуація має бути прогнозованою", – додав міністр.

Ткаченко наполягає, що українці мають заздалегідь знати, чого їм очікувати. Натомість розтягнута у часі "червона зона" не може бути безконечною через негативний вплив на економіку.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запровадження в Україні "карантину вихідного дня" по суботах та неділях – із 14 листопада до 30 листопада.

Минулої доби в Україні зафіксували 12 287 нових випадків COVID-19. Згідно з офіційною інформацією, за весь час пандемії захворіло 647 976 осіб.