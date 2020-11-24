Міністр культури запропонував Україні повний локдавн на Різдвяні свята.

 

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував запровадити в Україні суворий карантин і запланувати повний локдавн на Новий рік та Різдвяні свята.

 

Про це Ткаченко написав на своїй сторінці у Telegram.

 

 

"Моя особиста думка – краще прогнозований локдавн, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят. Безумовно, уряд має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття. А по-друге, відмовитися на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад в зумі", – написав Ткаченко.

 

Він додав, що згідно з оприлюдненим планом МОЗ, Україну чекає наразі останній "карантин вихідного дня" наприкінці цього тижня. Міністр додав, що завершення такого типу карантину чекають усі, хто зараз не може працювати в умовах коронавірусних заборон та обмежень – а йдеться і про креативні індустрії, і про туризм, і про малий та середній бізнес.

 

"Останні дні щодобова кількість інфікованих коронавірусом знизилася. Але питання, що нас очікує завтра, залишається відкритим. Ситуація має бути прогнозованою", – додав міністр.

 

Ткаченко наполягає, що українці мають заздалегідь знати, чого їм очікувати. Натомість розтягнута у часі "червона зона" не може бути безконечною через негативний вплив на економіку.

 

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запровадження в Україні "карантину вихідного дня" по суботах та неділях – із 14 листопада до 30 листопада.

 

Минулої доби в Україні зафіксували 12 287 нових випадків COVID-19. Згідно з офіційною інформацією, за весь час пандемії захворіло 647 976 осіб.

 

24.11.2020

До теми

Поширити
Збруч
Які заходи найефективніше стримують COVID-19?
Дослідники створили математичну модель, з якої випливає, що соціальне дистанціювання завжди запобігає поширенню COVID-19, а ефективність «соціальних бульбашок» та масок залежить від обставин.
23.11.20 | | Наука
Кінематографічна Україна в Польщі
Анастасія Канарська
Цього року вже вп’яте у Варшаві можна було подивитися найновіше українське кіно, а також потрапити на супутні заходи, як ось дискусія на тему «Чи Україна й надалі Східна Європа?», або зустрічі з акторами та режисерами на онлайн та оффлайн майданчиках.
23.11.20 | | Штука
Сучасна біографія Шевченка: реальність і міфи
Роксана Харчук  
Росовецький детально дослідив Шевченків фольклоризм, приділивши багато уваги віршам, що є фольклорними імітаціями, а фольклорний жанр «потаємної новини» уважає одним із головних ключів не тільки до творчості, а й до біографії найвідомішого українця.
22.11.20 | | Штука
Задокументована рефлексія культури
Олександр Мимрук
Видання про мистецтво мають бути впізнаваними, про них мають говорити не лише у колі дослідників та спеціалістів, а й у середовищах журналістів, дизайнерів, редакторів, видавців, письменників і митців усіх можливих категорій.
21.11.20 | | Штука
Повстання. А не переворот
Ілона Хмельова
Це підігрування державі-агресору. Українські політики не можуть цього говорити. Зокрема президенти. Інакше це – колабораціонізм.
21.11.20 | | Україна
Двадцятий і живий! JAZZ BEZ
Від 4 по 6 грудня у Львові та ще 5 містах України та Польщі пройде XХ Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики JAZZ BEZ – наймасштабніший за територією поширення джазовий фестиваль Європи.
20.11.20 | | Штука
Пролітаючи над замком Марсів
Ігор МАРТИНІВ
Пишна колись будівля стоїть руїною, хоч має розроблений проєкт реставрації і місцева влада готова передати її інвестору за символічну 1 гривню
20.11.20 | | Галичина
Я – мала частина історії курбасівців
Ніл Флекмен
Львів справді мене прийняв. Дуже легко бути частиною Театру ім. Леся Курбаса, оскільки актори мають свої власні пропозиції, власні концепції бачення. Тут усі одне одного поважають – і творчий колектив, і адміністрація.
20.11.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.